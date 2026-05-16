Uruguay lanza un sello postal en homenaje a Pepe Mujica, quien dijo que el régimen cubano «no sirve»

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El Correo Uruguayo presentó el pasado martes un sello postal en homenaje al expresidente José «Pepe» Mujica, al cumplirse un año exacto de su fallecimiento, con una fotografía de su investidura presidencial y la frase que lo definió: «En mi jardín no cultivo el odio», reportó el diario Página/12

El acto contó con la presencia de su viuda, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y otras autoridades del gobierno y del Frente Amplio.

Mujica, figura histórica de la izquierda latinoamericana, fue uno de los líderes progresistas que más abiertamente criticó al régimen cubano en sus últimos meses de vida.

En una entrevista con el diario El País publicada el 21 de noviembre de 2024, Mujica fue contundente: «A los cubanos los pongo aparte... definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. No sirve, no sirve eso».

En esa misma entrevista, el expresidente extendió su crítica a Venezuela y Nicaragua, señalando que sus dirigentes «juegan a la democracia» y alteran elecciones, y remató con una frase que recorrió la región: «No son de izquierda, ellos son autoritarios».

Esa postura representó una evolución notable en su pensamiento: en noviembre de 2022, Mujica aún evitaba calificar al régimen cubano de dictadura y llegó a decir que «parece que hay un viraje» en la isla, sin comprometerse con una condena directa.

El gobierno cubano declaró duelo oficial por su muerte el 16 de mayo de 2025, tres días después de que falleciera a los 89 años tras batallar contra un cáncer de esófago con metástasis hepática.

En el acto de presentación del sello, el presidente de la Administración Nacional de Correos, Gabriel Bonfrisco, describió al exmandatario como un «filósofo contemporáneo, una oficina de ideas que escribía cartas» a mano, y evocó su figura con una imagen poética: «Las cartas han llevado amores, traiciones, condenas, perdones, notificaciones de guerra y anuncios de paz. Cada sobre es una cápsula de tiempo y Pepe Mujica también era eso, un hombre del siglo 20 que vivía de espaldas del consumismo acelerado en el siglo 21», indicó la fuente.

Bonfrisco también destacó el alcance simbólico de la estampilla: «Este sello circulará por el mundo, irá en cartas hacia España, hacia México, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia los rincones más remotos del planeta. Cada persona que lo vea recibirá algo que desde el pequeño país del sur hubo alguien que miró distinto, porque así son los grandes símbolos».

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reflexionó sobre la dificultad de preservar ese legado: «Fue un cultivador de amor y eso debe quedar», dijo, y advirtió que «es todo un desafío, porque no solo hay que dejar el legado político», reportó el diario argentino.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recordó a Mujica «por el espaldarazo que le dio a las empresas públicas como motor de desarrollo del Uruguay» y añadió: «Creo que un sello, y lo que implica la filatelia, define a Pepe».

Mientras Uruguay rinde tributo a quien se atrevió a decir en voz alta lo que muchos en la izquierda regional callaban, Cuba atraviesa su peor crisis de las últimas décadas: la CEPAL proyecta una caída del PIB de 6,5% para 2026, ubicando a la isla en el último lugar de América Latina, mientras los apagones alcanzan hasta 20-25 horas continuas y más de un millón de cubanos han abandonado el país desde 2021.

El régimen de partido único que Mujica calificó de inservible sigue en pie, pero el sello que lleva su imagen y sus palabras recorrerá el mundo como testimonio de que, incluso desde la izquierda, hubo quienes no le tuvieron miedo a la verdad.