Clásico Mundial: Cuba somete a Taipéi y (casi) está en segunda fase

El equipo cubano hizo los deberes a pedir de boca y no solo derrotó a Taipéi de China (7x1) sino que además redujo casi al límite la cosecha ofensiva rival, de cara a un eventual desempate por carreras permitidas. Tras perder sus dos primeros choques, el equipo tiene pie y medio en la segunda fase del torneo.

Ganó: Elián Leyva. Perdió: Shih-Peng Chen. HRs: Erisbel Arruebarrena, Yoan Moncada.

ALINEACIONES

China Taipéi

Tsung-Che Cheng (2B); Li Lin (DH); Tzu-Wei Lin (RF); Yu Chang (1B); Nien-Ting Wu (3B); Kungkuan Giljegiljaw (C); Chieh-Hsien Chen (CF); Po-Jung Wang (LF); Kun-Yu Chiang (SS).

Cuba

Roel Santos (LF); Yoan Moncada (3B); Luis Robert (CF); Alfredo Despaigne (DH); Erisbel Arruebarrena (SS); Yoelkis Guibert (RF); Ariel Martínez (C); Yadir Drake (1B); Yadil Mujica (2B).

ENFRENTAMIENTOS PREVIOS EN CLÁSICOS

CMB 2013, 2da ronda, Cuba 14-China Taipéi 0.

NOTAS AL MARGEN

-Si ganaba, Taipéi se clasificaba automáticamente a la segunda ronda. Cuba, si ganaba, aún debería esperar por el resultado del Holanda vs Italia. Si perdía, Taipéi podría hacer bien poco en un eventual desempate, y si perdía Cuba, le tocaba empaquetar las compras y salir rumbo al aeropuerto, encima sin pasaje directo para el próximo Clásico Mundial. De modo que los dos llegaban obligados a apuntarse la victoria. Los asiáticos con cinco jonrones facturados y un celemín de carreras permitidas; los caribeños sin ningún cuadrangular y un trabajo más sólido con las serpentinas. El duelo estaba pactado.

-Como habíamos adelantado acá, tendríamos a un zurdo enfrente, Shih-Peng Chen, con seis temporadas de experiencia en la liga profesional de su país. Los cubanos, en tanto, subirían al volcán de los martirios a Elián Leyva, uno de esos emigrados que ahora sacan la cara por la Isla. Aquel, de los Guardianes de Fubon. Éste, recién contratado por los Monos de Rakuten. De manera que en el Intercontinental de Taichung habría una batalla entre dos lanzadores de la CPBL. Era el duelo individual dentro del duelo colectivo. Y Cuba, por fortuna, ganó ambos.

-Leyva sacó el primer capítulo con un sufrido escón de ponches. No gozaba del comando que le ha dado renombre en las ligas invernales, y sus 24 envíos de la entrada vislumbraron una larga faena de bullpen. Y así fue, porque aunque el segundo tramo lo liquidó con menos brega, arrancando el siguiente dejó el box con calambres en la mano de lanzar. Pero a esas alturas el trabajo cubano estaba hecho, pues el zurdo anfitrión resultó un punching-bag y salió de la loma con seis anotaciones salpicadas por cuatro extrabases, entre ellos los primeros jonrones del equipo en el evento. El partido estaba encaminado: faltaba consumarlo con el mínimo posible de carreras adversas.

-Llegado a este punto, un paréntesis: es comiquísimo ver cómo los “traidores” de antaño ahora son ponderados por su “implicación en el equipo”. Pasa el tiempo.

-Vuelvo al tren del encuentro. Como ante Panamá, Luis Miguel Romero asumió con eficacia la emergencia y sacó ocho buenos outs que sumaron argollas en el pizarrón ante un adversario con más de un émulo del venezolano José Altuve (1.68 metros de estatura). Más adelante laboraron Onelki García y Liván Moinelo, igualmente impecables, y la única carrera taipeyana subió al expediente de Raidel Martínez. Soberbio pitcheo de la tropa insular. En sus tres juegos previos, los locales apenas habían recibido solamente 11 ponches. Hoy en apenas cinco entradas andaban por ocho. Y a la altura del sexto, ya iban diez. Y al final fueron 12.

-El resultado dejó a Cuba con la supervivencia casi asegurada. Las alternativas son dos: si Holanda bate a Italia (7:00 am), avanzará como primera y los antillanos serán sus escoltas; mientras, si Italia logra el triunfo en ese encuentro, habrá quíntuple empate y, en tal caso, las matemáticas son harto propicias para que la tropa insular pase a encabezar la llave. Me explico: su cociente de desempate es de 0.139 (15 carreras soportadas en 108 capítulos). Por ello, a menos que el choque Holanda-Italia se vaya a extrainnings con muy poco carreraje, los bambinos no pueden superarnos ni siquiera ganando por la vía de la lechada (actualmente tienen 16 en 81, para cociente de 0.198), y los tulipanes únicamente nos aventajarían si permiten menos de tres anotaciones (ahora exhiben 12 en 78, para 0.153).

LAS CARRERAS

-1er inning. Alfredo Despaigne se apunta tubey que empuja a Yoan Moncada y Luis Robert. 0x2.

-1er inning: Erisbel Arruebarrena pega cuadrangular por todo el centro con Despaigne en el camino. 0x4.

-2do inning: Roel Santos conecta rodado por el cuadro que impulsa a Yadir Drake. 0x5.

-2do inning: Moncada dispara cuadrangular por el right field. 0x6.

-4to inning: Roel sopla cohete que remolca a Drake. 0x7.

-9no inning: Yu Chang conecta doblete que rompe la lechada en ciernes. 1x7.

EL MOMENTO CLAVE

Había que atacar temprano para intimidar al contrario y dar sosiego al pitcheo. El capitán Despaigne se hizo cargo, y con su biangular del primer inning encendió las bocinas de la fiesta.

LA FIGURA DEL PARTIDO

Arruebarrena ha sido el cubano con más conexiones de calidad en el torneo. Hoy abrió el casillero de jonrones del equipo y después le capturaron dos batazos en la zona de seguridad. La velocidad de salida promedio de esos contactos fue de 101 mph, y entre todos “volaron” 1093 pies. Descomunal.

POSITIVO

En sus dos últimos choques, el team Cuba ha bateado para .436 (78-34) con una decena de extrabases y 20 carreras anotadas.

NEGATIVO

Un partido redondo, sin sombras que destacar.

PREOCUPANTE

La baja en la velocidad de Raidel Martínez, pieza clave.

INCOMPRENSIBLE

Mujica, el ¡máximo impulsador! de Cuba en el torneo, empuñó en el ¡segundo inning! con ¡cuatro carreras arriba! en la pizarra y ¡un pitcher excesivamente bateable!... ¡y recibió la orden de sacrificarse! Por suerte, tras fallar dos intentos de toque le cambiaron la seña y sacó una línea que se tradujo en galletazo sin manos a las prácticas de la pelota arcaica.

RECOMENDABLE

Se requiere más mesura a la hora de solicitar el replay para no “quemar” opciones. Total, existe la posibilidad de revisar la jugada antes de desafiarla y el out sobre Roel Santos (segundo inning) era claro como el agua.

PRÓXIMO PARTIDO

El avance es prácticamente un hecho. Solo resta saber si se juega el 15 o el 16 de marzo en el Tokyo Dome.