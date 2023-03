Boncó Quiñongo se disculpa con La Diosa: "Fue una rabieta por algo que creí un embarque"

La polémica entre La Diosa y Boncó Quiñongo continúa dando de qué hablar en las redes sociales, luego de que este la acusara públicamente de no querer ir a la radio de Miami; pero tras la contundente respuesta de la cantante el humorista le ha ofrecido disculpas.

En los comentarios a las publicaciones de La Diosa en Facebook e Instagram, Boncó explicó las razones que lo llevaron a cuestionar a la artista y dijo que se trató de una “perreta”, una “rabieta” porque no fue a la radio cuando él se lo pidió.

“Viendo así el video y cómo reaccionó La Diosa, solo me queda disculparme porque así tampoco fue mi intención. Pero esa reacción mía es más un ataque de tarro porque La Diosa no fue a una invitación mía. Yo soy muy celoso con mis amistades y cuando creo que me hacen quedar mal me pongo así de bruto. No me cuidé y mira que yo trato de cuidarme de caer en bretes y chanchullos. En la vida real siempre he presumido de eso y esta vez la cagué”, escribió el comediante en el post de La Diosa en Facebook.

Captura Facebook / La Diosa

Boncó añadió que se alegra muchísimo de que La Diosa haya reaccionado de esa forma: “Ya hablé con ella y me disculpé personalmente y le dije lo mismo. Fue un ataque de tarro. Yo repito me disculpo con La Diosa, su familia, su equipo y sobre todo con todos ustedes uno por uno. Los perfectos no lo entenderán y los que me disculpen gracias. Hace rato no metía la pata ya me tocaba. Ah y esto no me va a cambiar de ser la persona que siempre he querido ser por eso les pido disculpas”.

No obstante, en Instagram el humorista aludió a que la cantante malinterpretó sus declaraciones: “Todo pero todo lo sacaste así de contexto. Es que has aprendido mucho. Incluso creo que lo llevaste a otro extremo Diosa de Cuba. Si tú lo interpretaste así. Te lo llevaste por encima de nuestros mensajes hoy. Pero ya veo que estás trabajando muy bien. Para mí es mejor decir ok tienes razón, no es mi interés, esta polémica contigo”.

Captura Instagram / La Diosa

“Eso fue una perreta mía más bien insultando porque yo creía que había intentado mucho ponerte, puse la papaya, siempre hablé por ti y después viniste y no has ido a mi invitación. Disculpa es un ataque de tarro por una amiga, un despecho. Que al final fue por gusto”, agregó.

En los comentarios en Instagram, Boncó reiteró que su actitud “fue una rabieta por algo que creí un embarque” y aclaró que siempre ha sido de los defensores de la cantante.

Captura Instagram / La Diosa

En el video que publicó La Diosa respondiendo a Boncó está dejó bien claro que tanto su equipo de trabajo como ella tienen muchas ganas de estar en la radio.

