Catcher estadounidense niega saludo a Randy Arozarena y el cubano responde con dos dobles

El catcher estadounidense Will Smith negó el saludo al pelotero cubano Randy Arozarena, quien disputa el V Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de México, gesto que se viralizó en redes sociales, donde cientos de internautas criticaron la falta de deportividad del jugador de EE.UU.

El cubano, sin embargo, se lo tomó con espíritu deportivo -nunca mejor dicho- y respondió a la negativa de Smith conectando dos dobles en el juego, que ganó la selección mexicana con abultado marcador de 11 carreras a 5.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Arozarena explicó que el Clásico le ha dado la oportunidad de reencontrarse con excolegas y que lo que hizo fue a saludar a Will Smith porque ellos habían jugado juntos antes.

“Jugué en Triple A con él y me dio gusto verlo. Lo fui a saludar y me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Seguí adelante y le di dos dobles”, comentó jocoso.

En redes sociales, numerosos aficionados han criticado el gesto de Smith, mientras que otros restan hierro al asunto y argumentan que es una actitud que denota plena concentración del catcher durante el juego, y no una grosería.

Interrogado por un periodista estadounidense al término del encuentro sobre el gesto que hizo con los brazos tras conectar uno de sus dobles, Arozarena dijo que en la pelota hay que divertirse.

Este miércoles, el conjunto mexicano se enfrenta al de Reino Unido para buscar su boleto en los cuartos de final.

Randy Arozarena, de 28 años y pelotero de los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas estadounidenses, es una de las máximas estrellas de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Arozarena arribó a tierra mexicana en 2016 para formar parte de la Liga de Mérida, Liga Norte de México y de la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana.

El cubano, quien tiene una hija nacida en ese país, siempre manifestó agradecimiento hacia México por haberle abierto las puertas y había manifestado su deseo de representar al equipo nacional.

"Para mí representar a México es un orgullo porque cuando salí de Cuba ellos me recibieron con los brazos abiertos. Siempre dije que quería representar a México en un Clásico Mundial", señaló en entrevista con el diario Excelsior.

"Véanme, soy otro mexicano y me siento así. Todos me han recibido bien y esta convivencia sólo se tiene en un equipo que va para cosas grandes", insistió Arozarena, quien agilizó los trámites para obtener la nacionalidad y poder jugar el torneo.

A pesar de que Cuba también disputa el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero de Tampa Bay Rays recalcó que nunca lo buscaron: "Nadie se me acercó, pero de todos modos yo ya lo tenía claro, quería jugar con México".

"Mi decisión ya estaba tomada como símbolo de agradecimiento de recibirme con los brazos abiertos, la gente siempre me dio su cariño y la oportunidad, entonces ahora lo único que me queda es responder como sé, jugando a la pelota", añadió.