Cubano Orlando Ribalta responde en grande: debuta sin permitir carreras tras su llamado a MLB

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El lanzador cubano Orlando Ribalta debutó con un sólido desempeño tras ser fue llamado este lunes a las Grandes Ligas por los Washington Nationals, al trabajar una entrada sin permitir carreras, hits ni bases por bolas en la temporada 2026, según el periodista Francys Romero.
El ascenso se produjo para cubrir la baja de Cole Henry, colocado en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el manguito rotador derecho.
Ribalta enfrentó tres bateadores con 14 lanzamientos, nueve de ellos strikes, en un juego que los Nationals perdieron 16-5 ante los Piratas de Pittsburgh en el PNC Park.
El bullpen de Washington llegó a ese partido especialmente golpeado: además de Henry, Ken Waldichuk también fue colocado en la lista de lesionados ese mismo día por tensión en el antebrazo izquierdo.
El derecho de 28 años llegó al llamado con paso firme desde Triple-A Rochester, donde registraba marca de 1-0, promedio de carreras limpias de 3.38 y cinco relevos consecutivos sin permitir anotaciones en 5.1 entradas lanzadas.
Con su aparición del lunes, Ribalta se convierte en el cubano número 20 en ver acción en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, una cifra que refleja la creciente presencia de peloteros cubanos en el mejor béisbol del mundo.
Entre los otros 19 cubanos que ya habían actuado en 2026 figuran Yordan Álvarez (Astros de Houston), Jorge Soler (Angelinos de Los Ángeles), Luis Robert Jr. (Mets de Nueva York), Andy Pagés (Dodgers de Los Ángeles), Randy Arozarena (Marineros de Seattle) y Aroldis Chapman (Medias Rojas de Boston), entre otros.
Ribalta, nacido el 5 de marzo de 1998 en Santo Domingo, Villa Clara, fue seleccionado en la duodécima ronda del sorteo amateur de MLB 2019 por los propios Nationals y posee una recta que alcanza entre 96 y 97 millas por hora.
Su debut en las Grandes Ligas ocurrió el 13 de agosto de 2024, y entre esa temporada y la de 2025 acumuló 26 apariciones con 27.2 entradas lanzadas, 28 ponches y promedio de carreras limpias de 7.81.
En 2025 tuvo cuatro ascensos con Washington, incluyendo por primera vez un lugar en el róster del Día Inaugural.
Para la temporada 2026 fue optado a Triple-A Rochester el 23 de marzo, pero su trabajo consistente en las ligas menores le abrió nuevamente las puertas del máximo nivel.
La presencia cubana en MLB sigue batiendo marcas: en el Día Inaugural de la temporada 2025, Cuba estableció un récord histórico con 26 peloteros en los rósters de las Grandes Ligas, y la campaña 2026 apunta a mantener esa tendencia con al menos 20 jugadores en acción en apenas las primeras semanas del año.
Preguntas frecuentes sobre el debut de Orlando Ribalta y la presencia de cubanos en MLB
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue el debut de Orlando Ribalta en las Grandes Ligas en 2026?
Orlando Ribalta debutó sin permitir carreras, hits ni bases por bolas en una entrada lanzada para los Washington Nationals. Enfrentó a tres bateadores con 14 lanzamientos, de los cuales nueve fueron strikes.
¿Cuál es la situación del bullpen de los Washington Nationals en 2026?
El bullpen de los Washington Nationals está golpeado por las lesiones, con Cole Henry y Ken Waldichuk en la lista de lesionados. Esto llevó al ascenso de Orlando Ribalta desde Triple-A para cubrir la baja de Henry.
¿Qué representa el debut de Orlando Ribalta para los jugadores cubanos en MLB 2026?
Con su debut, Orlando Ribalta se convierte en el vigésimo cubano en ver acción en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, reflejando la creciente presencia de peloteros cubanos en la MLB.
¿Cómo ha sido la trayectoria de Orlando Ribalta antes de su ascenso a las Grandes Ligas en 2026?
Orlando Ribalta llegó al llamado de las Grandes Ligas después de un desempeño destacado en Triple-A Rochester, con un récord de 1-0 y cinco relevos consecutivos sin permitir anotaciones. Su trabajo consistente en las ligas menores le abrió las puertas del máximo nivel.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.