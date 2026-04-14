Cubano Orlando Ribalta responde en grande: debuta sin permitir carreras tras su llamado a MLB

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El lanzador cubano Orlando Ribalta debutó con un sólido desempeño tras ser fue llamado este lunes a las Grandes Ligas por los Washington Nationals, al trabajar una entrada sin permitir carreras, hits ni bases por bolas en la temporada 2026, según el periodista Francys Romero.

El ascenso se produjo para cubrir la baja de Cole Henry, colocado en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el manguito rotador derecho.

Ribalta enfrentó tres bateadores con 14 lanzamientos, nueve de ellos strikes, en un juego que los Nationals perdieron 16-5 ante los Piratas de Pittsburgh en el PNC Park.

El bullpen de Washington llegó a ese partido especialmente golpeado: además de Henry, Ken Waldichuk también fue colocado en la lista de lesionados ese mismo día por tensión en el antebrazo izquierdo.

El derecho de 28 años llegó al llamado con paso firme desde Triple-A Rochester, donde registraba marca de 1-0, promedio de carreras limpias de 3.38 y cinco relevos consecutivos sin permitir anotaciones en 5.1 entradas lanzadas.

Con su aparición del lunes, Ribalta se convierte en el cubano número 20 en ver acción en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, una cifra que refleja la creciente presencia de peloteros cubanos en el mejor béisbol del mundo.

Entre los otros 19 cubanos que ya habían actuado en 2026 figuran Yordan Álvarez (Astros de Houston), Jorge Soler (Angelinos de Los Ángeles), Luis Robert Jr. (Mets de Nueva York), Andy Pagés (Dodgers de Los Ángeles), Randy Arozarena (Marineros de Seattle) y Aroldis Chapman (Medias Rojas de Boston), entre otros.

Ribalta, nacido el 5 de marzo de 1998 en Santo Domingo, Villa Clara, fue seleccionado en la duodécima ronda del sorteo amateur de MLB 2019 por los propios Nationals y posee una recta que alcanza entre 96 y 97 millas por hora.

Su debut en las Grandes Ligas ocurrió el 13 de agosto de 2024, y entre esa temporada y la de 2025 acumuló 26 apariciones con 27.2 entradas lanzadas, 28 ponches y promedio de carreras limpias de 7.81.

En 2025 tuvo cuatro ascensos con Washington, incluyendo por primera vez un lugar en el róster del Día Inaugural.

Para la temporada 2026 fue optado a Triple-A Rochester el 23 de marzo, pero su trabajo consistente en las ligas menores le abrió nuevamente las puertas del máximo nivel.

La presencia cubana en MLB sigue batiendo marcas: en el Día Inaugural de la temporada 2025, Cuba estableció un récord histórico con 26 peloteros en los rósters de las Grandes Ligas, y la campaña 2026 apunta a mantener esa tendencia con al menos 20 jugadores en acción en apenas las primeras semanas del año.