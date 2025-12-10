Manager de México confirma a Randy Arozarena para el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:
El manager de la selección de México, Benjamín Gil, confirmó en conferencia de prensa durante los Winter Meetings 2025 que el cubano nacionalizado Randy Arozarena estará en el roster para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.
La noticia, publicada por el insider Francys Romero en sus redes sociales, llega como un impulso importante para el equipo mexicano, que volverá a contar con uno de los jugadores más determinantes del torneo anterior.
En Orlando, Florida, Gil aseguró que Arozarena “está completamente confirmado” para integrar el equipo y que su presencia será clave tanto por su nivel competitivo como por su liderazgo dentro del clubhouse.
Un regreso esperado tras su brillante actuación en 2023
Arozarena, de los Marineros de Seattle, fue una de las grandes figuras del Clásico Mundial de 2023, donde brilló tanto a la defensa como a la ofensiva. Su desempeño espectacular en los jardines, incluyendo atrapadas decisivas, y su producción ofensiva sostenida, lo convirtieron en uno de los peloteros más mediáticos y decisivos del torneo.
Además de sus números, su carisma, celebraciones y conexión con la afición mexicana fortalecieron la identidad del equipo y elevaron la presencia de México en el escenario internacional del béisbol.
México apostará a su núcleo estelar
La confirmación de Arozarena se suma a los esfuerzos del cuerpo técnico por asegurar la participación de los principales referentes del béisbol mexicano de cara a 2026.
Benjamín Gil señaló que la base del equipo se mantiene sólida y que buscan “competir al máximo nivel” en un torneo que será aún más exigente que el anterior.
El nacido en Pinar del Río, por su parte, ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la selección mexicana y su orgullo de representarla en competencias internacionales.
