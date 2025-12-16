Raico Arozarena, exportero de Cuba, protagoniza torneo solidario en Arroyos de Mantua

Vídeos relacionados:

La localidad de Arroyos de Mantua, en Pinar del Río, vivió este domingo una jornada muy deportiva, con la celebración de un torneo popular en homenaje al portero profesional cubano Raico Arozarena, originario de esa zona y hermano del estelar pelotero de Grandes Ligas Randy Arozarena.

Según reseñó el periodista José Raúl Díaz, citado por la página de Facebook del igual comunicador Yasel Porto, el evento no solo tuvo un marcado carácter deportivo, sino también comunitario y solidario.

Durante el fin de semana, Raico —quien actualmente reside en Estados Unidos— realizó donaciones de implementos y artículos necesarios para la comunidad y para los participantes del torneo, en una iniciativa que fue muy bien recibida por vecinos y atletas locales.

Un gesto que trasciende lo deportivo

Raico Arozarena fue durante algunos meses el principal arquero de la selección cubana de fútbol, aunque no estuvo presente en las convocatorias más recientes del equipo nacional. Aun así, su vínculo con su tierra natal se mantiene fuerte, como quedó evidenciado en esta actividad que combinó deporte, solidaridad y compromiso social.

El torneo sirvió además como espacio de encuentro para jóvenes y aficionados del fútbol en una región donde los recursos deportivos son limitados, reforzando el impacto positivo de este tipo de gestos en comunidades del interior del país.

La jornada dejó una impresión muy favorable entre los asistentes, quienes destacaron el valor de que figuras del deporte cubano, aun desde el exterior, regresen y contribuyan directamente al desarrollo local, más allá de reconocimientos oficiales o resultados competitivos.