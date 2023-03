Decenas de negocios incinerados tras incendio en pulguero Tropicana de Miami

Decenas de negocios han quedado incinerados tras ocurrir un incendio en el mercado conocido como el pulguero Tropicana de Miami, en la tarde del lunes.

El popular mercado de Miami está ubicado en la calle 36 y la avenida 30, en el noroeste de la ciudad. Este es el segundo siniestro que sufre, el anterior ocurrió en julio de 2022, también fue de gran magnitud y dejó a una persona herida.

Telemundo51 señaló que varias unidades de bomberos del condado de Miami-Dade respondieron este 13 de marzo al llamado de auxilio para apagar el fuego en el pulguero Tropicana. La policía cerró las calles 35 y 36, así como las avenidas de la 26 a la 30, durante un tiempo.

El fuego fue breve pero intenso. Dejó decenas de tiendas completamente quemadas lo que provoca pérdidas cuantiosas a los comerciantes. En este segundo incendio en el mayor pulguero de Miami no se reportaron heridos ni pérdidas de vidas humanas.

Los comerciantes que fueron afectados no entienden cómo sucedió este fuego, aseguran que en el recinto no hay electricidad ni agua. No entienden cuál puede haber sido el origen de este desastre.

"Ahora si hay pérdidas grandes. Todo lo que tenía lo perdí", dijo el comerciante Rafael Pérez Martínez quien vio como quedaron quemadas sus tres tiendas.

"Es incalculable la cantidad de dinero perdida, entre 30 y 40 mil dólares (...) de una manera inexplicable. Me siento muy consternado. Allí estaban mis sueños", dijo Salvador Sánchez, otro de los comerciantes.

A finales de febrero se reportó un incendio voraz en un edificio de Miami Dade. Dos personas resultaron heridas y el siniestro dejó daños materiales de consideración en inmuebles aledaños.

En ese caso el fuego comenzó con una fuerte explosión. El inmueble incendiado tenía varios negocios entre los que destacan una tienda de muebles usados, un restaurante y una tabaquería.