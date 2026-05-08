Adolescente de Miami que salvó a vecino de un incendio recibe beca completa para la Academia de Policía

Rami Ouazza, un joven de 17 años de Miami, recibió una beca completa para asistir a la Academia de Policía de Miami tras salvar la vida de su vecino durante un incendio en un edificio de apartamentos del noreste del condado de Miami-Dade.

El incendio ocurrió en la madrugada del 4 de noviembre de 2025. Ouazza evacuó primero a su familia y, al notar que su vecino -un agente retirado y discapacitado de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach- no había salido, regresó sin dudarlo al edificio en llamas para ayudarlo a ponerse a salvo.

El joven estudiante de último año explicó que no actuó buscando reconocimiento, sino por convicción.

"Siempre pienso en defender a quienes no pueden defenderse solos. Sé que hay muchas personas mayores en el edificio que quizás no pueden levantarse por sí mismas, así que eso fue lo primero que pensé: ayudar a mis vecinos", declaró Ouazza.

El acto heroico fue reconocido por primera vez el 18 de marzo pasado, cuando el Departamento de Policía de Miami y el programa "Haz lo Correcto" (Do The Right Thing) lo seleccionaron entre más de 800 nominados como uno de los diez jóvenes más destacados del año.

Según reporta WSVN, Ouazza y su familia fueron invitados a una visita especial por la sede del Departamento de Policía de Miami, donde probaron equipos, exploraron vehículos policiales y manejaron un dron terrestre.

Al final del recorrido llegó la sorpresa más importante: Sarah Perry, madre de Aden Perry y presidenta del Fondo de Buen Samaritano y Becas Aden Perry, le entregó un cheque con la matrícula completa para la Academia de Policía de Miami.

"En honor a mi hijo, es un verdadero honor presentarte este cheque hoy para que puedas ir a la academia de policía y convertirte en el oficial que quieres ser", dijo Perry al entregar el reconocimiento.

Captura de Facebook / Sarah Ramsay Perry

Perry explicó que se enteró de la historia de Ouazza por televisión y que su decisión fue inmediata al saber que el joven soñaba con ser policía.

"Demasiadas veces solo se escuchan las historias de los malos chicos; estamos aquí para destacar a los buenos para que pueda inspirar a otros a serlo", afirmó.

Ouazza, que aspira a servir a su comunidad como oficial, dijo que siempre quiso ser policía para ayudar y ser un buen ejemplo.

El jefe de Policía de Miami, Manny Morales, también estuvo presente en la ceremonia y elogió al adolescente.

"Esto es por lo que hacemos lo que hacemos. Poder transmitir ese legado a la próxima generación, y Rami es un ejemplo fantástico. Estoy agradecido de poder ser una pequeña parte de esta celebración", señaló Morales, citado por NBC.

También asistieron los bomberos del Cuerpo de Rescate de Miami-Dade que respondieron al incendio aquella noche de noviembre, quienes quisieron celebrar al joven cuyo heroísmo presenciaron de primera mano.

Foto: Facebook / Sarah Ramsay Perry

El Fondo de Buen Samaritano y Becas Aden Perry fue creado por Sarah Perry en honor a su hijo, un adolescente de 17 años que perdió la vida intentando salvar a un conductor cuyo vehículo cayó a un canal de agua y que recibió póstumamente el Premio Carnegie al Héroe.

Desde su fundación, la organización ha distribuido más de 300,000 dólares en becas a jóvenes ejemplares de Florida.