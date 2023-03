Sin control robo y sacrificio de ganado en Cienfuegos

Ganado cubano (imagen de referencia) Foto © ACN

El municipio de Lajas, en Cienfuegos, es uno de los territorios con mayor incidencia de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y el gobierno asegura que es por falta de control.

Funcionarios de la Delegación Provincial de Agricultura dijeron al medio oficialista 5 de Septiembre que no aprecian integración de las fuerzas en las comunidades para enfrentar el robo y sacrificio ilegal del ganado mayor en el territorio.

Alexander Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, exigió a las autoridades de Lajas que actúen en los consejos populares de alta incidencia en el delito.

"Se evidencian altos índices, muy cercanos a los del año anterior, por lo que es una situación persistente que se traduce en descontrol de la masa ganadera, con incidencia en las producciones", dijo el funcionario.

El incremento del delito de robo y sacrificio de ganado mayor se ha reportado desde el inicio de 2023 en varias provincias cubanas, tales como Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Las Tunas, entre otras.

Este fenómeno ocurre en medio de una profunda escasez de alimentos y un marcado auge de la inflación en la isla, por las erradas políticas económicas del régimen.

A mediados de febrero, el gobierno de Sancti Spíritus informó que en 2022 hubo más de 5 mil casos de robo y sacrificio de caballos.

El ganado equino en el territorio decrece de modo sostenido desde hace un quinquenio, llegando a perderse en ese periodo más de 24 mil caballos por hurto y sacrificio ilegal.

Los gobiernos locales, de distintas provincias, han responsabilizado a los campesinos señalando que las vacas duermen a la intemperie y que no están controladas. Sin embargo, los ganaderos explican que no pueden meter a los animales dentro de las casas, porque no funciona así la ganadería.

Un campesino de Las Tunas dijo a la prensa oficialista que "mientras no se comprenda las vacas tienen que dormir en el potrero y los ladrones tras las rejas, en vez de estos sueltos y las vacas bajo la almohada de los ganaderos, no se resolverá el problema" del hurto y sacrificio ilegal en la ganadería cubana.