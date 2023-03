Cantante mexicana Heidy Infante amplía denuncia contra músico cubano por agresión

La cantante mexicana Heidy Infante, nieta del legendario Pedro Infante, amplió la denuncia contra el músico cubano que la agredió en un concierto el pasado 4 de marzo en la Ciudad de México.

Infante acudió la tarde de este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acompañada de su abogado, Víctor Rivera, para aportar pruebas que fortalezcan la investigación en el caso contra Yian López Semanat, acusado de agresión sexual, según informó Milenio.

Infante pidió a las autoridades de la Ciudad de México detener al cubano por atacarla durante una presentación en la alcaldía de Iztapalapa.

Rivera, el abogado, explicó que su objetivo es que el Ministerio Público formalice una orden de aprehensión contra el ciudadano cubano, naturalizado mexicano, quien ya cuenta con una alerta migratoria emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación de México.

“Creo que las pruebas son contundentes, todos las pudimos observar. Nosotros nos vamos a preocupar por desahogar todos los actos de investigación correspondientes que el día de hoy generamos para poder tener acreditada la conducta y poder generar la orden de aprehensión, ejecutarla y ponerlo ante el juez de control”, aseguró el abogado.

También reveló que Infante cuenta con medidas de protección por parte de las autoridades de la capital mexicana.

“Ya se solicitó y fueron otorgadas las medidas de protección, van a estar en todo momento pendientes de la víctima, y porque evidentemente esta persona es un generador de violencia, el acto que cometió en público se puede observar y podemos ser sujetos a la integridad física de mi representada”, añadió el letrado.

La intérprete mexicana, por su parte, se mostró preocupada ante el hecho de sufrir de nuevo otro episodio de agresión por el cubano.

“Por supuesto que sigo teniendo miedo, pero no por eso voy a dejar de levantar la voz, porque la situación es que el señor no aparece, no ha dado cara, pero esto que sirva como precedente para todas las mujeres, y que se levante la voz siempre, porque los golpes y el tocamiento que hizo, que se manifiesta como abuso sexual, no se justifica con nada”, manifestó a los medios.

Asimismo, expresó su indignación por comentarios de personas que, desde una posición machista, la atacan y la culpan por lo sucedido.

“¿Culpa de qué, de vestir como me visto? Yo no me vestí incorrectamente, las mujeres podemos vestirnos de la manera que tengamos que vestir para el show. ¿Imagínense que seamos juzgadas nosotras por eso? O haberme tenido que dejar tocar para que el señor se fuera contento”, comentó.

En las inmediaciones de la Fiscalía, abordada por periodistas de medios locales que querían indagar por el avance de las investigaciones, la artista reiteró que no conocía al cubano y no era parte del espectáculo ofrecido el 4 de marzo, algo que el abogado del agresor ha usado para justificar el comportamiento violento.

El cubano irrumpió en el show y en un momento tocó la cabeza a uno de los músicos y a la propia cantante, lo que ella correspondió dándole una pequeña nalgada en señal de que se retirara.

Sin embargo, la respuesta del hombre fue tocar las partes íntimas de la cantante, por lo que Infante le propinó una bofetada y a partir de ahí se desató una brutal pelea donde ella llevó la peor parte.