Procesan a cuatro cubanos por narcomenudeo de marihuana en Cancún

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Cuatro ciudadanos cubanos serán procesados por la justicia mexicana luego de que la Fiscalía presentó pruebas que los acusan de narcomenudeo para la distribución de marihuana en Cancún, en el estado de Quintana Roo, anunciaron las autoridades este domingo.

Un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso penal a los cubanos identificados como Osiel «N», Enrique «N», Rubén «N» y Luis «N», una vez que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, aportó en audiencia los datos de prueba por su «presunta participación en hechos que constituyen delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo» en el municipio de Benito Juárez.

El comunicado oficial señala que los cuatro cubanos fueron detenidos por hechos ocurridos en la supermanzana 23 de Cancún y permanecerán en detención preventiva como medida cautelar por el tiempo que duren sus procesos penales.

Fiscalía General del Estado en Quintana Roo

El caso de los cubanos fue uno de 10 autos de vinculación a proceso obtenidos en audiencias separadas en el municipio de Benito Juárez.

Otros seis individuos fueron imputados también por delitos contra la salud, por posesión simple o suministro de drogas como marihuana, cocaína y metanfetamina, y narcomenudeo con fines de suministro. Cuatro de ellos permanecerán en prisión preventiva.

El caso de los cubanos se suma a una serie de detenciones de ciudadanos de la isla en Quintana Roo y otros estados mexicanos, por tráfico de drogas. A principios de mayo, otro cubano fue vinculado a proceso en Cancún por comercializar estupefacientes en la zona de Las Palapas, en el centro de la ciudad.

En abril, Julio Yidier, alias «El Tilín», fue capturado en Ciudad de México como presunto líder de una célula que ocultaba drogas en vehículos modificados, en un operativo en el que se aseguraron dos kilogramos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, armas y dinero en efectivo.

Ese mismo mes, Yoexy Vila Hernández fue arrestado en Cancún con una orden de captura vigente en Tampa, Florida, por conspiración para distribuir sustancias controladas.

En enero de este año, un cubano identificado como Remigio «N» fue detenido en la misma ciudad, señalado como pieza clave de una red criminal internacional con tentáculos en Estados Unidos y México.

La FGE en Quintana Roo recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados «se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial».

Desde 2023 se registra un patrón creciente de detenciones de cubanos en México por delitos contra la salud, que abarca desde el narcomenudeo callejero hasta estructuras más complejas de distribución, con casos documentados en Quintana Roo, Hidalgo, Tabasco y la Ciudad de México.