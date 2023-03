Pedro Pablo Pichardo responde a críticas de Nelson Évora: "No soy una prostituta ni soy como tú"

El triplista cubano-portugués Pedro Pablo Pichardo (29 años) respondió a las críticas que le hizo el también deportista de Triple Salto, Nelson Évora (38 años), quien es portugués de origen marfileño.

"Pichardo fue un atleta comprado para tener resultados a corto plazo (...) Quiero que haya igualdad de oportunidades. Cualquier extranjero que llega a Portugal tiene que vivir 5 años, que es mucho para el deporte de élite, pero que sean los mismos meses para todos" dijo Évora en entrevista a Radio Observador.

El atleta de origen cubano no tardó en responder. Lo hizo de modo contundente y con un texto en sus historias de Instagram que ha sido reproducido por varios medios de prensa, entre ellos por Runners World.

"Cuando dices que fui comprado, me estás faltando al respeto. No soy una prostituta, ni soy como tú, que saliste mal del club porque te ofrecieron más. No sé si tienes problemas con alguien del Benfica, pero no debes mezclar las cosas hablando de mí", respondió Pichardo.

En 2017 el triplista cubano abandonó el equipo Cuba y fue fichado por el Club de Atletismo de Lisboa (Benfica). Évora había dejado ese club seis meses antes tras 12 años de pertenecer al mismo.

En 2021 llegó para Pichardo el oro olímpico en Tokio, una presea que ganó para Portugal. Esa misma competición había sido ganada por Évora en Pekín en 2008.

La discusión entre las dos figuras del atletismo portugués, está relacionada con la forma en que ambos llegaron a obtener la nacionalidad portuguesa, pero hay elementos que el cubano le recordó al natural de Costa de Marfil.

"Déjame explicarte algunas cosas a ti y a los que te apoyan. Salí de Cuba por los problema del país, eso lo sabe todo el pueblo. Estuve en Suecia y el Benfica me hizo una oferta como me hicieron otros clubes de otros países. Llegué a Portugal sin saber nada de tus problemas. Simplemente estaba enfocado en mi carrera", dijo Pichardo.

"Pasar 11 años para tener un documento portugués no te hace más portugués que nadie, es decir, más que yo que lo tuve en poco tiempo. Después de todo, ambos adquirimos la nacionalidad portuguesa, lo que significa que no nacimos aquí", comentó.

El cubano dio argumentos contundente, pero su remate final lo hizo marcando las diferencias en cuanto a resultados deportivos y a sus expectativas como ser humano.

"Solo has ganado dos veces y tu mejor marca es 17,74 metros. Yo salto más que eso en leggins largos y gorra. Nunca fuiste mi referencia como atleta o como persona. Cuando ganes la Liga de Diamante, saltes 18 metros y tengas mis títulos en un año, hablamos de campeones. Soy mejor que tú, acéptalo" le dijo Pichardo a Évora.

Pedro Pablo Pichardo nació en Santiago de Cuba. Fue tres veces subcampeón mundial con el equipo cubano de atletismo y abandonó la delegación en 2017, escapando del hotel de Stuttgart donde se concentraban hospedados. Desde 2019 es parte del equipo portugués. El régimen le prohibió la entrada en la isla hasta 2025.