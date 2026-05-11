Presa política Saylí Navarro castigada tras hacer pública golpiza propinada a su padre en cárcel de Agüica

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La presa política Saylí Navarro fue sancionada disciplinariamente el pasado domingo por las autoridades del penal de mujeres La Bellotex, en Matanzas, tras denunciar la golpiza que sufrió su padre, el también preso político Félix Navarro, en la prisión de Agüica, en Colón, provincia de Matanzas.

La denuncia fue hecha pública por la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo, madre de Saylí y esposa de Félix, quien recibió la información directamente de su hija por llamada telefónica.

«En llamada telefónica, Saily me comunicó que el 4 de mayo fue llevada a la dirección del penal para comunicarle que le habían aplicado una medida disciplinaria por haber sacado la noticia de la golpiza que le dio Yoslen Pedroso, el sanguinario de la prisión de Agüica, a su papá Félix Navarro», denunció Álvarez Campillo.

La sanción consiste en recortarle la rebaja de condena por buen comportamiento que le correspondía: en lugar de descontarle 60 días, solo le descontarán 30.

«La sanción es que de la rebaja que tenían que hacerle de 60 días le descontarán nada más que un mes. Dos meses no se lo van a descontar», precisó la madre.

La agresión que desencadenó el castigo ocurrió el 8 de abril, cuando el mayor Yoslén Pedroso Sotolongo, jefe de Orden Interior de la prisión de Agüica, golpeó a Félix Navarro dejándole marcas visibles en la cara y el cuerpo.

Tras la agresión, el opositor de 72 años fue encerrado en una celda de castigo en régimen de incomunicación total.

Saylí se enteró de los hechos durante una visita intercarcelaria a su padre y lo relató en una llamada telefónica a Iván Hernández Carrillo, amigo de la familia y exintegrante del Grupo de los 75 de la Primavera Negra, con lo que la denuncia llegó a la opinión pública.

No es la primera vez que el régimen castiga a Saylí por ejercer su derecho a denunciar desde prisión.

Su paso a un régimen de mínima severidad ha sido denegado en tres ocasiones por rechazar el adoctrinamiento ideológico de la llamada «reeducación penal».

En 2022, fue amenazada con traslado a una cárcel en Guantánamo y se le suspendió el teléfono por 15 días tras denunciar violaciones al debido proceso.

En enero de 2025, le retrasaron seis meses el cambio de medida por realizar un ayuno en conmemoración del 11J y por hacer denuncias públicas desde prisión.

Ambos, padre e hija, fueron detenidos el 12 de julio de 2021 en Perico, Matanzas, y condenados en marzo de 2022: Félix a nueve años y Saylí a ocho, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue excarcelado condicionalmente el 18 de enero de 2025 en el marco de un acuerdo entre el régimen cubano, Washington y el Vaticano, pero fue redetenido el 29 de abril de 2025 acusado de salir de su municipio sin autorización judicial en siete ocasiones.

A finales de abril de 2026, el Obispo Auxiliar de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, visitó a ambos presos y les ofreció el exilio como salida; padre e hija rechazaron el exilio forzado y se negaron a abandonar Cuba.

Amnistía Internacional reconoce a Saylí Navarro como presa de conciencia desde octubre de 2024 y ha exigido su liberación inmediata, al igual que la de su padre.