Lieter Ledesma tras derrota de Cuba en el Clásico: ¿Cuántos peloteros cubanos quedaron excluidos por pensar diferente?

El actor y presentador de televisión Lieter Ledesma, alertó a las autoridades del deporte en Cuba de que no se engañen, que la selección nacional de Béisbol no podrá triunfar si siguen rechazando a los jugadores que piensan diferente.

"No se engañen más. A este tipo de torneos hay que venir con lo mejor. ¿Cuántos peloteros cubanos quedaron excluidos por pensar diferente?. Este primer paso no fue suficiente. Si Cuba llega a jugar la fase de clasificación en los grupos de América no hubiera ganado ni un juego", dijo Ledesma en su perfil de Facebook.

El comunicador cubanoamericano confesó sentirse triste por la derrota de Cuba en el V Clásico Mundial de Béisbol, pero feliz con la victoria de Estados Unidos, que se ha convertido en su patria de adopción.

"Triste por mi Cuba bella. Feliz por la tierra que ha brindado refugio a miles de cubanos en busca de libertad y una vida digna", comentó Ledesma a sus seguidores como resumen del acalorado juego que tuvo lugar este domingo en el estadio de Miami Loan Depot Park.

Cuba quedó en cuarta posición. Fue derrotada por Estados Unidos con 14 carreras contra solo dos. Muchos cubanos se manifestaron en el estadio mostrando pancartas, camisetas y carteles con consignas contra la dictadura y reclamando libertad para el pueblo de la isla.

Antes de que se produjera el juego Ledesma compartió un post vistiendo los colores del equipo de Estados Unidos.

"Me siento más cubano que la palma real, y también cada día más universal. EE.UU. es mi hogar por elección, donde crece mi hija sana, limpia, alimentada, feliz... pero sobre todo LIBRE. Quizás para otras personas sea muy difícil de entender. Yo estoy muy agradecido con Estados Unidos. Cuba es la tierra donde nací. Estados Unidos es mi nueva Patria, como Cuba lo fue para mis abuelos españoles", comentó.

Adelantó que si el equipo de Cuba ganaba el torneo se alegraría "por los millones de cubanos que desde hace muchos años no reciben una buena noticia", pero no fue así. El llamado "Team Asere" volvió sin medallas a la isla.