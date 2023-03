Poeta cubanoamericano recibirá Medalla Nacional de las Humanidades de EE.UU.

El poeta cubanoamericano Richard Blanco recibirá este martes en la Casa Blanca la Medalla Nacional de las Humanidades de EE.UU.

La ceremonia, que tendrá de anfitrión al presidente Joe Biden, ofrece el premio correspondiente a 2021, debido a que los de ese año no se habían entregado aún por causa de la pandemia, precisó un reporte de la agencia EFE.

Además de Blanco, recibirán el galardón de Humanidades los escritores Amy Tan y Colson Whitehead, la académica Henrietta Mann, el historiador Earl Lewis y la antropóloga Johnnetta Cole.

En la misma ceremonia será entregada también la Medalla Nacional de las Artes, que recibirán una veintena de personalidades, entre quienes se incluyen las actrices Julia Louis-Dreyfus y Mindy Kaling; la activista Judy Baca; la cantante Gladys Knight; el pintor puertorriqueño Antonio Martorell; la diseñadora Vera Wang; y los músicos José Feliciano y Bruce Springsteen.

Este lunes, en declaraciones a EFE a propósito del premio, Blanco instó a los latinos a recuperar una presencia cultural en EE. UU. que, en su opinión, ha perdido calibre.

Blanco es, además, un acerbo crítico del gobernador de Florida Ron De Santis y opina que, si se concretan sus planes políticos, las Humanidades desaparecerán como materia de estudio en Florida.

“Creo que las humanidades son esenciales en cualquier carrera. Cuando empecé a trabajar como ingeniero, me di cuenta de que casi la mitad de mi trabajo era escribir”, opina.

“Lo que quieren es que todos los intelectuales se vayan (...) para ellos poner profesores que tengan su misma manera de pensar. Pero lo he pensado y no, aquí estoy, no me voy (de Florida)”, agrega.

La Medalla Nacional de las Humanidades se entrega a individuos y organizaciones cuyo trabajo haya contribuido a entender la historia literatura y filosofía de EE. UU., y que hayan promovido una mayor participación ciudadana en estas materias.

Blanco fue invitado en 2013 por Barack Obama a leer un poema en la ceremonia de asunción de su segundo mandato presidencial, convirtiéndose en el primer inmigrante, el primer latino y la primera persona abiertamente homosexual en leer durante la ceremonia inaugural.

El poeta, de madre cubana, que nació en Madrid, y vive desde los 45 días de vida en EE. UU. explicó el porqué no se sintió plenamente estadounidense hasta que leyó su poema “One Today”.

“Cuando tenía 45 días había vivido en tres países (en Cuba en el vientre de mi madre) y hasta los 17 yo no era ciudadano ni de España, ni de Cuba, ni de los Estados Unidos”, comenta al respecto Blanco, quien confiesa que creciendo en Miami como inmigrante ha tenido que lidiar con los devaneos de una identidad doble.