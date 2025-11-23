Muere poeta holguinero que vivió en situación de calle

Vídeos relacionados:

El poeta y decimista holguinero Freddy Camilo Morffe Fuentes falleció este sábado a los 56 años.

La noticia trascendió en redes sociales y fue confirmada por el medio independiente Árbol Invertido.

No han trascendido las causas de la muerte de Morffe Fuentes, quien vivió los últimos años de su vida en indigencia y situación de calle.

Nacido en 1969, el holguinero fue autor de libros de poemas como En la catedral del tiempo y Me lo contó el duendecillo, así como de libros para niños.

En 2024 Morffe Fuentes contaba al medio independiente Cubanet que vivía en situación de calle, abandonado por las autoridades culturales de la provincia.

“Me siento abandonado. Hoy, por ejemplo, me siento abatido, acongojado. No tengo dinero y no tengo nada que comer. Hace ocho años que mis derechos de autor no llegan. Realmente no tengo dinero. En verdad, todo ha fallado”, lamentaba.

El poeta dormía “en el portal de una escuela, otras veces en el portal del cine Martí. A veces voy a casa de un primo y le pido que me deje dormir en el patio de su casa.”

Según Árbol Invertido, el poeta “padecía problemas psiquiátricos, había sido tratado incluso con electrochoques y había perdido su casa tras cederla a una familiar en un acuerdo que lo llevó después a un centro de rehabilitación del que terminó escapando para volver a la calle”.

Morffe Fuentes obtuvo una mención en el Concurso Iberoamericano de la Décima Escrita Cucalambé (2003) con el libro Memorias de un naufragio, y premios de la Ciudad de Holguín en música.

Además de su labor literaria, trabajó como lector de tabaquería e impulsó una labor sociocultural con niños, adultos mayores, hogares de ancianos y casas de abuelos, así como actividades en la sede de la UNEAC en Holguín, precisa el obituario de Árbol Invertido.

“Su nombre se suma a la lista de escritores cubanos cuya vida terminó marcada por la pobreza, mientras sus versos reclaman, al menos, la justicia mínima de no ser olvidados”, concluye el obituario del medio independiente.