Anciana cubana necesita antibióticos

La madre de Jorge Alomá Morgadanes, en La Habana, necesita antibióticos para curarse de una infección en uno de sus brazos, donde se hizo una herida recientemente.

La señora, de 90 años, es también diabética y aunque recibe curas varias veces al día, no ha podido evitar que se le infecte, explicó el hijo en una publicación de Facebook.

"En Cuba, la potencia médica mundial, no hay antibióticos para tratarla. Por favor, si alguien tuviera Cefalexina, Amoxicilina u otra variante de la penicilina que me pueda hacer llegar, pues no puedo salir, ya que no puedo dejar a mi madre sola", escribió.

Al llamado de auxilio respondieron varios cubanos, amigos,conocidos y activistas, dispuestos a ofrecerle el medicamento que necesita la señora para que se cure.

Cuba atraviesa por una crisis generalizada, y el acceso a los medicamentos e insumos médicos es más que evidente para muchos ciudadanos, que solo pueden acceder a ellos gracias a donativos o el mercado informal.

Las redes sociales se han convertido en la principal vía de muchos cubanos para pedir ayuda, ante el déficit en farmacias y hospitales de productos que son indispensables.

Un niño de Centro Habana, víctima de un derrumbe en ese municipio de la capital cubana, necesita Cefixima para combatir una infección en uno de sus muslos.

Al cierre del pasado año el precio de la Amoxicilina en el mercado informal alcanzó los 300 CUP, aunque pudiera este pudiera ser superior teniendo en cuenta la inflación y la escasez existente en el país.

En julio de 2022 BioCubaFarma reanudó la producción de Cefalexina, aunque advirtió que sería un lote muy pequeño, porque no contaban con suficiente materias primas, que deben ser compradas en el mercado internacional.