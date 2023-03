Precios de alimentos en Cuba suben 72.6% en un año

Los precios de los alimentos en Cuba subieron un 72.6 por ciento en el lapso de un año, según datos de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI) del gobierno cubano.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el concepto que registró una mayor variación interanual desde febrero de 2022 hasta el mes pasado. El dato refleja el imparable ascenso de la inflación en Cuba.

Queso blanco, aceite comestible, malanga, harina de maíz y otros cereales, y el arroz fueron los productos que mayor variación mensual registraron. En cambio, el pimiento, el tomate, el frijol, las bebidas alcohólicas y el tabaco experimentaron descensos, según el informe.

“Los datos oficiales de febrero de 2023 indican que la política antinflacionaria no está siendo efectiva en Cuba. Se mantiene la aceleración de la inflación interanual general (comparada con el mes similar del año anterior). El encarecimiento de los alimentos es aún más grave”, indicó en sus redes sociales el economista Pedro Monreal.

Aunque el cerdo sube solo un 1.6 por ciento más que el mes anterior, su impacto en la inflación es el mayor (un 11.39 % de efecto mensual) por debajo del arroz, cuyo precio se ha disparado en el último mes un 7.75 por ciento para un efecto mensual de 13.55 por ciento.

Desde comienzos de año, el costo de la vida ha subido un 5% respecto a diciembre. Según los datos oficiales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero (2.61%) tuvo una ligera mejoría con respecto a enero (2.74%).

Sin embargo, en comparación con febrero de 2021, el IPC del pasado mes se elevó un 44.50%. Estos datos, que reflejan la imparable inflación sufrida en el último año, se agravan si se añaden las subidas experimentadas en el sector de restaurantes y hoteles (62.51% interanual), mostrando la foto fija de una inflación que impacta fundamentalmente en el precio de los alimentos, y en consecuencia, en el bolsillo de los cubanos.

Por su parte, el economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la prestigiosa universidad Johns Hopkins, cifró la inflación de Cuba a principios de marzo en un 81%, 12 puntos por encima que hace un mes, colocando a Cuba en el puesto número 11 a nivel mundial, solo superada por Venezuela (2) y Argentina (7) en la región.

"Todo está en moneda libremente convertible (MLC). Yo no tengo ese dinero, cojo una pensión de 1,500 pesos que es plata cubana. La poca alimentación que tenemos es la que nos dan en la bodega y eso es del 1ro al día 6, a más tardar. Del día 6 en adelante tenemos que estar inventando lo que aparezca porque una libra de arroz está a 200 pesos, un pomo de aceite vale mil y pico", explicó recientemente una cubana que vive en extrema pobreza.

Joaquina Rodríguez Vera, una humilde vecina de la comunidad El Cacagual, en el municipio Songo La Maya, Santiago de Cuba, relató al Observatorio Cubano de Derechos Humanos las condiciones en que vive junto a su anciana madre, sin ayuda del Estado y manteniéndose con una pensión de 1,500 pesos en medio de la actual inflación.

A comienzos de marzo, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, afirmó que el gobierno es incapaz de contener la elevada inflación en el país.

Al intervenir en una reunión del Consejo de Ministros, el funcionario explicó que el ligero crecimiento de 9% de la circulación mercantil minorista todavía no es suficiente para revertir la situación.

"No es suficiente para iniciar un proceso de contención de la inflación, todavía muy elevada, y satisfacer las demandas que de bienes y servicios tiene la población", alegó.

Por las mismas fechas, el ministro de Agricultura, Ydael J. Pérez Brito, afirmó en una reunión sobre la que pidió "discreción", que la mayoría de los cubanos seguirá padeciendo escasez de varios alimentos e inflación en el primer semestre del año.

"El primer semestre va a ser crítico para abastecer la canasta básica de la libreta porque no hay divisas para la agricultura", aseguró Pérez.

La crítica situación encuentra correlato en la sorprendente declaración del líder del la “continuidad”, el gobernante Miguel Díaz-Canel, que en diciembre dejó esta frase para la historia del comunismo en Cuba: “El problema es que tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos; tenemos una ley de pesca y no hay pescado; tenemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado”.

A escasos días de celebrarse unas nuevas elecciones a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la frase de Díaz-Canel es el mejor resumen del impacto de la labor legislativa del régimen cubano sobre los problemas que angustian a los ciudadanos.