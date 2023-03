Primer semestre será crítico en Cuba, reconoció ministro de Agricultura

La mayoría de los cubanos seguirá padeciendo escasez de varios alimentos e inflación en el primer semestre del año, reconoció el ministro de Agricultura Ydael J. Pérez Brito en una reciente reunión, donde pidió "discreción" a los asistentes.

"El primer semestre va a ser crítico para abastecer la canasta básica de la libreta porque no hay divisas para la agricultura", dijo Pérez, en una cita en la sede ministerial.

Huevos, granos y azúcar serán los productos más escasos para los cubanos, que verán afectadas por incumplimientos y/o retrasos la venta normada por la liberta de racionamiento.

La falta de dinero para las cosechas y la compra de fertilizantes es la principal causa del desabastecimiento, apuntó el ministro.

La inflación provocada por la puesta en marcha de la Tarea ordenamiento y las bajas producciones agropecuarias golpea a los cubanos en todos los ámbitos, y especialmente con los precios de los alimentos, que se han multiplicado incontroladamente, como ocurre con el boniato, que pasó de costar cinco pesos la libra hasta los 90, según una encuesta reciente de CiberCuba.

La producción nacional de huevos disminuyó por la falta de pienso para las gallinas ponedoras, la de azúcar por la crisis prolongada de la otrora industria principal de Cuba y la de granos por la falta de dinero para comprar fertilizantes y garantizar semillas de calidad.

La cosecha de papas se "salvó" porque el huracán Ian que, al dañar las plantaciones de tabaco en Pinar del Río, posibilitó el uso del fertilizante destinado para las vegas tabacaleras en los campos sembrados del apreciado tubérculo, explicó Pérez Brito.

Ian dañó el 90% de las casas de cura natural de Pinar del Río y mojó cerca de 11.000 toneladas de tabaco que estaban en proceso de cura, indicó en octubre el delegado del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) en Pinar del Río, Víctor Hernández.

Otro de los problemas abordados en la reunión fue el impago a los productores agropecuarios privados, que lastran la cadena productiva y desestimula a agricultores y ganaderos; incluidos los proveedores de la industria turística también en crisis, que deberán cobrar en pesos cubanos y no en MLC, como venía ocurriendo hasta ahora.

Hace tres días, Ciego de Ávila reconoció una disminución, en 2,100 toneladas de la producción de tomates, debido a "la carencia de insumos en la agricultura".

En enero, el primer ministro Manuel Marrero Cruz visitó las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, donde reclamó un aumento de la producción de alimentos e insistió en potenciar la agricultura urbana, suburbana y familiar, que sigue "sin materializar potencialidades", desde su creación, en 1987, por Raúl Castro.

Hace una semana, el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, analizó en Camagüey las causas de la baja producción de leche de vaca y constató la carencia de piensos como principal causa del desabastecimiento a la población, que ni siquiera tiene garantizada la cuota racionada que exige una producción mínima de 90 mil litros.

En diciembre, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez sorprendió a los cubanos con una revelación ante la Asamblea Nacional: El problema es que tenemos una ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos; tenemos una ley de pesca y no hay pescado; tenemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado.