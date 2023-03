Servicios Comunales en Santiago de Cuba tiene solo 10 carros fúnebres

La Empresa de Servicios Comunales de Santiago de Cuba solo tiene 10 carros fúnebres para toda la provincia, seis menos de los que había hace un año.

Con un tercio de su parque motor, la empresa estatal debe ofrecer servicios necrológicos a más de un millón de habitantes, la mitad de ellos residentes en la ciudad cabecera, según el periódico oficialista Sierra Maestra.

José Gonzalo Borrero Sotomayor, director provincial de esa entidad, prometió que en unos días mejorará la situación, gracias a una gestión con la delegación de Transporte.

"De 30 vehículos que disponemos solo están en funcionamiento unos 10, y para el municipio cabecera solo tres, aunque poco a poco debemos ir mejorando", resaltó el directivo.

Borrero Sotomayor aludió además a que el problema de la recogida de los cadáveres no es culpa solo de la falta de vehículos y responsabilizó en ese sentido también a los encargados de certificar la defunción.

“A veces el médico realiza el certificado de defunción, pero la familia debe poner el cuño en el policlínico y no lo hacen; vienen a la funeraria, el certificado tiene errores o no está completo, tienen que volver a buscar al médico y si este estaba de guardia o ya se fue, entonces el proceso se alarga. También hay personas a las que se les queda el certificado en la casa, no hay un reporte de la familia, evidentemente la funeraria no tiene cómo entender que hay un fallecido en la vivienda, entre otras dificultades que se presentan”, destacó.

En Santiago de Cuba, también hay problemas con los enterramientos y la capacidad de los cementerios, lo que muchas veces provoca disgustos en las familias que no son propietarias de bóvedas.

Uno de los inconvenientes es que la inhumación no pueden hacerla donde desean, porque se depende de la capacidad que haya en las necrópolis.

Crítica es también la situación del incinerador de Santiago de Cuba, que desde hace meses no trabaja porque hay un problema técnico con la pantalla (que es como la computadora del equipo) y que no han podido arreglar, porque es algo que solo pueden los técnicos españoles que la instalaron.

“Estamos a la espera de que vengan a actualizar el sistema, pues nosotros como clientes lo que tenemos es una copia del programa que no nos permite operar dentro del mismo ni modificarlo. Una vez se le dé solución a este asunto, estaremos en condiciones de brindar el servicio pues el resto del crematorio está en óptimas condiciones”, afirmó.

Mientras tanto, dependen de Granma y Holguín para cremar los cuerpos, aunque deben ser aprobados en dependencia de sus disponibilidades.

Esta misma semana el activista Yosmany Mayeta Labrada denunció que un familiar fue velado en su casa porque nunca llegó el carro fúnebre, además de la incertidumbre de cuándo sería llevado al cementerio.

"Si no tienen carro fúnebre, pongan su carro, que es el 'carro del pueblo', para que los féretros y en este caso, el del fallecido Carlos Bicet, sea enterrado en el cementerio Santa Ifigenia", escribió el joven en Facebook.

La Empresa de Servicios Comunales trabaja en la limpieza de áreas públicas y recogida de desechos sólidos en las ciudades cubanas. Además es la encargada de servicios funerarios como el traslado de fallecidos a las funerarias, las fabricación de ataúdes, los velorios, el traslado a la necrópolis y la inhumación.