Desgarrador mensaje de Thais Mailén Franco a sus hijos en Cuba

Thais Mailén Franco y su hijo mayor Foto © Thais Franco / Facebook

La activista política cubana Thais Mailén Franco Benítez le envió un desgarrador mensaje a sus hijos más pequeños, quienes se quedaron en Cuba luego de que ella se fuera del país junto a su hijo mayor.

Thais compartió en su muro de Facebook un emotivo texto a sus hijos Xabryna y Maikol, de nueve y 10 años respectivamente, quienes no pudieron irse a Estados Unidos con su madre y su hermano porque ella porque no tenía presupuesto ni condiciones para garantizarles un viaje seguro.

"Mis dos cocodrilitos, mis hijitos amados, qué deseos tengo de poder darles un abrazo y que estemos todos juntos. No saben cuánto su mami los extraña, los veo en esta foto tan flaquitos y apenas sin sonrisas", expresó.

Captura de Facebook / Thais Franco

Thais, quien sufrió en Cuba el acoso del régimen por su oposición política, les recordó a sus niños que ella es fuerte, que con esa misma fortaleza los crio a ellos, y les pidió que nunca bajaran la cabeza.

Como cualquier madre, les dijo que les hicieran caso a sus abuelitos y se portaran bien.

"Ustedes son todo mi orgullo, son fuertes, se han crecido ante todos los problemas que implica ser hijos de una madre que lucha en contra de un régimen totalitario, el hecho de tener que criarse dentro de cuatro paredes y no poder bajar ni a jugar ni socializar como los niños normales, por el temor de que alguien les vaya a hacer algo. Me lo han demostrado en cada injusta detención que me hacían delante de ustedes, durante todo el tiempo que estuve en prisión y ahora con esta forzosa separación al exilio", afirmó.

"Hijos míos, ¡mamá está orgullosa de ustedes!", concluyó.

Recientemente, la activista salió al paso de una persona que puso en duda que ella esté viviendo en un tráiler en Miami.

"No tengo papeles, no tengo permiso de trabajo y vivo en un tráiler, a mucha honra", subrayó en un video en Facebook.

La joven afirmó que en Miami está denunciando al gobierno castrista, a pesar de que en la Isla están sus dos hijos pequeños y el resto de su familia, pero que lo seguirá haciendo porque si en Cuba no pudieron callarla, ahora que vive en un país de libertad, menos aún.

"Yo no no vine aquí a Estados Unidos a lucir un vestido, ni una cartera de brillos, ni un par de zapatos, ni una buena ropa, porque yo tengo dos hijos en Cuba que están sufriendo las causas del régimen", detalló.

Thais salió de Cuba en agosto pasado junto al mayor de sus tres hijos, que estaba en edad de incorporarse al servicio militar, y llegó a Estados Unidos tras cruzar varias fronteras.

Mientras hacía el trayecto, trabajadores sociales citaron a sus hijos para una entrevista, con el objetivo de intimidarla.

Según les dijeron, una trabajadora social hablaría con ellos y determinaría "si tenían algún daño psicológico por la partida de su madre y recomendar si es necesario un psicólogo".

La activista se fue de su patria presionada por la Seguridad del Estado, bajo amenaza de encarcelarla nuevamente.

Estuvo en el grupo de personas encarceladas en La Habana por manifestarse en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, una histórica protesta en apoyo al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que por entonces estaba en huelga de hambre en su domicilio y sede del Movimiento San Isidro.

Permaneció cinco meses en prisión.