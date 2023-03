Thais Mailén Franco: "Vivo en un tráiler y a mucha honra"

La activista política cubana Thais Mailén Franco Benítez salió al paso de una persona que puso en duda que ella esté viviendo en un tráiler en Miami.

Thais, quien sufrió en Cuba el acoso del régimen por su oposición y llegó en octubre a Estados Unidos, aseguró que ella no fue al exilio a vivir del dolor de los presos políticos cubanos.

La joven afirmó que en Miami sigue denunciando al gobierno castrista, a pesar de que en la isla están sus dos hijos pequeños y el resto de su familia, pero que lo seguirá haciendo porque si en Cuba no pudieron callarla, ahora que vive en un país de libertad, menos aún.

"No tengo papeles, no tengo permiso de trabajo y vivo en un tráiler, a mucha honra", subrayó en un video en Facebook.

Thais señaló que si ella va a todos los actos políticos en Miami con sus hermanos de lucha en el exilio no es por dinero ni para lucrar con el dolor de los presos cubanos, sino porque es su deber estar en cualquier lugar donde se pueda alzar la voz por ellos.

"Yo no no vine aquí a Estados Unidos a lucir un vestido, ni una cartera de brillos, ni un par de zapatos, ni una buena ropa, porque yo tengo dos hijos en Cuba que están sufriendo las causas del régimen", detalló.

"Entonces, yo no vengo aquí al exilio a vivir en una casa de lujo, ojalá y pudiera, no puedo porque no tengo permiso de trabajo, pero cuando yo trabaje dignamente voy a poder tener todo lo que yo quiera", añadió.

La activista salió de Cuba en agosto pasado junto al mayor de sus tres hijos, que estaba en edad de incorporarse al servicio militar, y llegó a Estados Unidos tras cruzar varias fronteras. Tuvo que dejar a los pequeños porque no tenía el presupuesto ni condiciones para garantizarles un viaje seguro.

Estuvo los primeros meses en Las Vegas, pero después se trasladó al sur de Florida, donde los alquileres han aumentado mucho en los últimos años y la renta de un tráiler supera los mil dólares por mes.

Thais se fue de su patria presionada por la Seguridad del Estado, bajo amenaza de encarcelarla nuevamente.

Estuvo en el grupo de personas encarceladas en La Habana por manifestarse en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, una histórica protesta en apoyo al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que por entonces estaba en huelga de hambre en su domicilio y sede del Movimiento San Isidro.

Permaneció cinco meses en prisión. Fue liberada en septiembre de 2021, pero la Seguridad del Estado no dejó de presionarla, hasta que terminó saliendo del país y transitando por una peligrosa ruta migratoria para pedir asilo político con su hijo.