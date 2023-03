Artistas cubanos lloran la muerte de Rubén Breña

La muerte este jueves en La Habana del actor Rubén Breña (1953-2023) provocó consternación entre artistas cubanos, que recordaron su legado y carácter jovial.

"Fue un gran actor, amante de su profesión y de una alta profesionalidad. Es muy triste la noticia y las condiciones en que Breña murió", escribió en Facebook Alberto Pujol, quien mostró su admiración y respeto por la familia del artista.

La también actriz Nancy González no solo lamentó la noticia, sino que recordó la amistad que los unió, frente y detrás de las cámaras.

"Que triste tu partida colega. Muchos años han pasado desde esta novela en la que éramos los mejores amigos. Te admiré y agradecí tu seriedad en el trabajo, tanto como tu gracia y cordialidad fuera de la escena. Cumpliste con excelencia cada obra que nos regalaste. Gracias por eso. Descansa en paz", destacó.

Jorge Ferdecaz dedicó unas emotivas palabras, rememorando la capacidad de Breña para interpretar casi cualquier personaje y la nobleza de su personalidad.

"Ha partido Breña, un hombre que conocía tantísimo de Liszt y Prokofiev como de Chano y Angarica. Pocas veces vi a alguien pasear con tanta soltura y suficiencia de lo culto a lo popular. Amigo entrañable, colega y maestro, alma noblísima donde las haya, fortuna la mía, no son muchas ciudades de la isla las que escaparon a nuestras andanzas. Luz para tu alma, amigo mío, y ojalá que a donde llegues, encuentres una buena mesa de billar o un campeonato de póquer que esté a tu altura", acotó.

Otro actor cubano que no pudo evitar emocionarse con la muerte de Breña fue Therán Aguilar, quienes trabajaron directamente el menos tres veces.

"Puedo decir que lo conocí bastante como actor y lo tenía como un referente fundamental, aunque creo que sus habilidades en este oficio no siempre fueron suficientemente apreciadas. Creo que era muchísimo más que lo que hizo", abundó.

Aguilar lamentó que su sensibilidad artística fue poco conocida y recordó que no solo se dedicó a la actuación, sino que también dedicó tiempo a la pintura.

"Desde mi perspectiva, parecía ser un hombre que gustaba lucir cierto matiz de rudeza en su manera de ser, pero en verdad se le descubría de poco en poco esa sensibilidad de la que hablo. Creo que fue uno de los más grandes que hemos tenido, más incluso que otros más encumbrados. Es verdaderamente un pesar para el arte cubano. Yo lo admiraba muchísimo", subrayó.

Héctor Noas se sumó a los mensajes de admiración por el actor y de respeto hacia su familia, poco después de que se conociera de la muerte.

"Descansa en paz, querido y admirado Rubén Breña. ¡Nos vamos despidiendo, poco a poco! Un abrazo para su familia y amigos más íntimos. Fuiste un gran compañero y un profesional excelente", agregó.

La actriz Ariana Álvarez aseguró que con la muerte de Breña se iba el tiempo, la dedicación, el talento, profesionalidad y dulzura de todo su ser.

"Tristeza total por quien supo dar tanto bueno en cada actuación y ser un caballero en todo el sentido de la palabra. Descanse en paz, querido amigo y colega. No te olvidaré. Otra gran pérdida para la cultura y el mundo actoral", mencionó.

El presentador Carlos Otero también mostró su dolor por la noticia y envió un mensaje de condolencias a toda la familia.

"Fallece en Cuba el actor Rubén Breña. Mis condolencias a su familia y amigos", subrayó.

El actor Yaniel Castillo recordó una escena con el fallecido, de cuando este vivía en Cuba.

"Luz para ti, Rubén", mencionó.

Yori Gómez también recordó los momentos en que compartieron frente a las cámaras de la televisión cubana y lo calificó como uno de los actores más grande que conoció.

"Tuve la dicha de trabajar y hacer mi primer protagónico a su lado, sin él mi trabajo no hubiera sido igual, siempre me guió, me aconsejó, me ayudó a hacer de esas largas horas de trabajo una diversión, siempre sonriente, siempre positivo, jaranero, jamás te olvidaré, porque eres de esas personas que marcan mi historia de vida. Descansa en paz", resaltó.

Ketty de la Iglesia fue más escueta, aunque su mensaje también reflejó el respeto y cariño hacia el artista.

"Breña amigo, tú sabes, gracias por todo. Mucho amor para el viaje", escribió.

Rubén Breña estuvo hospitalizado durante varios días en la sala de Terapia Intensiva del Hospital "Hermanos Ameijeiras", de La Habana, y en redes sociales pidieron ayuda para facilitarle medicamentos y tratarle una gastritis corrosiva.

Todo parece indicar que en esa instalación médica de la capital no había Omeprazol y Vitamina K inyectables, algo que posteriormente desmintió la dirección del hospital.

"Desde el primer momento el paciente cuenta con todo el tratamiento requerido", aseveraron desde el "Hermanos Ameijeiras", aunque unas horas después se anunciaba su fallecimiento.