Fallece la madre de Yubrán Luna y así fue su triste despedida: "Estoy roto de dolor"

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El actor y comediante cubano Yubrán Luna despidió a su madre con un emotivo mensaje en Instagram en el que describió la pérdida como el fin de una historia de amor incondicional.

«Hoy acabo nuestra historia vieja, ya no podré hacerte reír y aunque estoy roto de dolor, me siento satisfecho de la vida que tuvimos juntos, no te dejaré de pensar nunca, gracias mami. Fuiste mi gran amor, nos volveremos a ver un día», escribió el artista junto a una fotografía de ella.

Las palabras del comediante reflejan la profundidad de un vínculo que siempre mostró con orgullo ante sus seguidores.

En febrero de 2023, con motivo del Día de las Madres, Yubrán Luna le dedicó un mensaje público en el que la llamó «mi novia» y expresó: «te amo tanto madre mía, yo solo quiero seguir mirando esos ojitos».

Aquel mensaje anticipaba la intensidad del lazo que los unía, y que ahora el actor llora públicamente ante sus seguidores.

Yubrán Luna, nacido en La Habana en 1971, es uno de los comediantes cubanos más reconocidos en el exilio, con una carrera que abarca el teatro en Cuba, producciones en España y una larga trayectoria en Estados Unidos.

Su popularidad en redes sociales creció de manera notable gracias al show humorístico «Ni Luna Ni Miel», que protagonizó junto a Imaray Ulloa desde 2014 hasta finales de 2021 y acumuló millones de seguidores en Facebook y YouTube.

Tras esa etapa, el artista lanzó nuevos proyectos, entre ellos «De loco a loco», su programa en YouTube junto a Zajaris Fernández, estrenado en noviembre de 2022.

El comediante Alexis Valdés lo describió como «un actor y comediante excepcional» en febrero de 2023, reconocimiento que refleja el lugar que ocupa Luna dentro del humor cubano en el exilio.

La noticia del fallecimiento de su madre conmovió a quienes siguen al artista, acostumbrados a verlo en registros cómicos y ahora testigos de su dolor más íntimo.

Para conocer más sobre la trayectoria del artista, puede consultarse la página dedicada a Yubrán Luna con toda su cobertura.

«Fuiste mi gran amor, nos volveremos a ver un día», fue la frase con la que el comediante cerró su despedida, convirtiendo el dolor en una promesa.