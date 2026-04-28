Yaniel Castillo revela por qué dejó de imitar a Otaola: Su hija lo ve y llora

El actor y humorista cubano Yaniel Castillo reveló en un video publicado en Instagram la razón por la que ha dejado de hacer su popular imitación del presentador Alexander Otaola, y es que su hija pequeña, Anette, llora cada vez que lo ve caracterizado como el influyente conductor cubano.

La publicación generó una ola de reacciones entre artistas cubanos que, en su mayoría, tienen antecedentes de conflictos o críticas con el propio Otaola, quienes interpretaron la reacción de la niña como una señal de que la energía que representa el personaje no es positiva.

El también actor, escritor y humorista Alexis Valdés fue uno de los primeros en reaccionar: «Ni los niños ni los borrachos mienten, dicen. Pura naturalidad». Valdés tiene un historial conocido de tensiones con Otaola. En noviembre de 2025 llegó a calificarlo de «psicópata sin empatía ni alma» y «uno de los peores seres que ha dado Cuba en los últimos tiempos».

El músico Emilio Frías, director de El Niño y la Verdad, dejó el comentario más extenso: «Los niños sienten, ven y son sensibles ante las energías que los adultos no perciben, hasta los siete años la conexión de los niños con el mundo espiritual es muy grande. Te disfruto en el personaje porque te queda muy duro, pero la niña sabe que esa energía no es buena ni siquiera para ti. Te mando un abrazo y besos a la princesita».

Frías protagonizó en octubre de 2023 una fuerte disputa pública con Otaola, cuando el presentador lo acusó de doble moral. El músico respondió entonces que Otaola solo había «lucrado con el dolor de los cubanos».

El músico Alain Pérez también comentó: «Increíble cómo siente la niña que no viene de una buena energía». La actriz y comediante Aly Sánchez fue más directa: «No la hagas llorar, qué bella».

Anette nació el 31 de agosto de 2023. Castillo la describió entonces como «la vivencia más linda» de su vida al anunciar su llegada en redes sociales.

La relación entre Castillo y Otaola no siempre fue pacífica. En marzo de 2023, en pleno Clásico Mundial de Béisbol, Otaola anunció una demanda contra el imitador por usar su imagen para hacer promociones comerciales de empresas con las que había cancelado contratos por apoyar al equipo cubano. «Eso es la manada de elefantes para arriba de él y dejarlo aplastado en medio del campo legal», declaró Otaola en su programa.

El conflicto se resolvió días después. Castillo se comprometió a no hacer más promociones comerciales con la imagen del presentador, pero pudo continuar con las imitaciones humorísticas. «De arriba, quien tú sabes me mandó a decir que no podía promover negocios, servicios, y yo lo respeté», dijo Castillo en aquel momento, caracterizado precisamente como Otaola.

Ahora, tres años después de aquel acuerdo, es la propia hija de Castillo quien parece haber puesto el punto final al personaje, al menos por el momento.