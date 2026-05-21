Gerardo Hernández quiere revitalizar los CDR por enésima vez

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Gerardo Hernández Nordelo volvió a presentar este miércoles un plan para «revitalizar» los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en un encuentro con la Dirección Nacional de la organización al que asistió Miguel Díaz-Canel, según difundió Canal Caribe.
El coordinador nacional de los CDR expuso un conjunto de acciones concretas que incluyen incrementar la vigilancia contra el robo en las comunidades, perfeccionar la labor de los destacamentos que vigilan el mar, potenciar la producción de alimentos, resolver los problemas que limitan las donaciones de sangre y multiplicar los llamados «barrios debates» para concientizar sobre el consumo de drogas.
Díaz-Canel afirmó durante el encuentro que «los comités de defensa de la revolución atesoran una gran historia y hoy pueden hacer mucho más, pero para ello tienen que interpretar el momento que vive el país y aprovechar las potencialidades de los barrios».
El mandatario también declaró: «Este es nuestro tiempo; y el barrio es el lugar donde tenemos que organizar las respuestas».
La reunión no es un hecho aislado. Hernández lleva repitiendo el mismo llamado desde que asumió el cargo en septiembre de 2020: en el X Congreso de los CDR, celebrado en septiembre de 2023, fue ratificado como coordinador con el objetivo explícito de «revitalizar» la organización, y en esa misma ocasión reconoció que los CDR «no funcionan en muchos lugares de la Isla».
En septiembre de 2025, con motivo del 65 aniversario de los CDR, lanzó una campaña de «100 tareas por el centenario de Fidel Castro» como nueva estrategia de revitalización, y en abril de 2026 impulsó el programa «Mi Barrio por la Patria», presentado formalmente por el régimen como una nueva estructura de acción comunitaria.
En abril de 2025, durante el IV Pleno Nacional, la propia organización reconoció un «déficit de cuadros» en medio de un declive sostenido marcado por el envejecimiento de su membresía y el desinterés de los jóvenes.
Durante el encuentro, Hernández destacó los resultados de la «Red Juvenil Comunitaria», una iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunistas para involucrar a los jóvenes en la solución de problemas sociales y económicos en los barrios. «Los jóvenes no van a invadir un terreno ajeno, sino en su propio barrio», afirmó.
La reunión se enmarca en una serie de encuentros que Díaz-Canel sostiene desde finales de marzo con directivos de organizaciones políticas y de masas, a quienes les asigna «misiones específicas» para superar la crisis del país, según la prensa oficial.
El contexto en que se produce este nuevo intento de revitalización es de profunda crisis económica y social. Las publicaciones de Hernández en redes sociales durante las semanas previas generaron reacciones masivas de rechazo: su respaldo a la campaña #MiFirmaPorLaPatria provocó que cubanos denunciaran hambre y miseria y exigieran elecciones libres, mientras que su publicación del 1 de mayo presumiendo el bailoteo en la concentración previa al desfile del Día del Trabajador fue recibida con burlas generalizadas.
Fundados por Fidel Castro el 28 de septiembre de 1960 como red de vigilancia y movilización vecinal, los CDR acumulan más de seis décadas de historia y, según el propio Hernández, siguen sin funcionar en buena parte del país.
Preguntas frecuentes sobre la revitalización de los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué busca lograr Gerardo Hernández con la revitalización de los CDR?
Gerardo Hernández busca revitalizar los CDR incrementando la vigilancia y potenciando la producción de alimentos. Además, se pretende resolver problemas que limitan las donaciones de sangre y multiplicar los "barrios debates" para concientizar sobre el consumo de drogas. La iniciativa se enmarca en un contexto de crisis económica y social en Cuba.
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¿Qué es el programa “Mi Barrio por la Patria” y cómo se relaciona con los CDR?
“Mi Barrio por la Patria” es un nuevo programa comunitario dirigido a fortalecer el control político en los barrios. Se estructura en tres ejes: “Barrio Seguro”, “Barrio Participativo” y “Barrio Productivo”, y busca intervenir en la vida comunitaria de acuerdo con las prioridades del Estado. Este programa se relaciona con los CDR al reforzar la vigilancia y organización comunitaria.
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¿Por qué los CDR están perdiendo influencia en Cuba?
Los CDR están perdiendo influencia debido a un déficit de cuadros y el desinterés de los jóvenes. A esto se suma el envejecimiento de su membresía y la percepción de que la organización no funciona en muchas áreas de la isla. En medio de una crisis económica y social, su papel tradicional de vigilancia y control es cada vez más cuestionado.
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¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las iniciativas de revitalización de los CDR?
Las iniciativas de revitalización de los CDR han sido recibidas con escepticismo y rechazo por parte de la población cubana. Muchas personas critican que se trate de una estrategia propagandística del régimen que no aborda los problemas reales de la población, como la escasez de alimentos y las crisis energéticas. Las redes sociales han sido un espacio donde se expresa el descontento generalizado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.