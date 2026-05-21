Gerardo Hernández quiere revitalizar los CDR por enésima vez

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Gerardo Hernández Nordelo volvió a presentar este miércoles un plan para «revitalizar» los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en un encuentro con la Dirección Nacional de la organización al que asistió Miguel Díaz-Canel, según difundió Canal Caribe.

El coordinador nacional de los CDR expuso un conjunto de acciones concretas que incluyen incrementar la vigilancia contra el robo en las comunidades, perfeccionar la labor de los destacamentos que vigilan el mar, potenciar la producción de alimentos, resolver los problemas que limitan las donaciones de sangre y multiplicar los llamados «barrios debates» para concientizar sobre el consumo de drogas.

Díaz-Canel afirmó durante el encuentro que «los comités de defensa de la revolución atesoran una gran historia y hoy pueden hacer mucho más, pero para ello tienen que interpretar el momento que vive el país y aprovechar las potencialidades de los barrios».

El mandatario también declaró: «Este es nuestro tiempo; y el barrio es el lugar donde tenemos que organizar las respuestas».

La reunión no es un hecho aislado. Hernández lleva repitiendo el mismo llamado desde que asumió el cargo en septiembre de 2020: en el X Congreso de los CDR, celebrado en septiembre de 2023, fue ratificado como coordinador con el objetivo explícito de «revitalizar» la organización, y en esa misma ocasión reconoció que los CDR «no funcionan en muchos lugares de la Isla».

En septiembre de 2025, con motivo del 65 aniversario de los CDR, lanzó una campaña de «100 tareas por el centenario de Fidel Castro» como nueva estrategia de revitalización, y en abril de 2026 impulsó el programa «Mi Barrio por la Patria», presentado formalmente por el régimen como una nueva estructura de acción comunitaria.

En abril de 2025, durante el IV Pleno Nacional, la propia organización reconoció un «déficit de cuadros» en medio de un declive sostenido marcado por el envejecimiento de su membresía y el desinterés de los jóvenes.

Durante el encuentro, Hernández destacó los resultados de la «Red Juvenil Comunitaria», una iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunistas para involucrar a los jóvenes en la solución de problemas sociales y económicos en los barrios. «Los jóvenes no van a invadir un terreno ajeno, sino en su propio barrio», afirmó.

La reunión se enmarca en una serie de encuentros que Díaz-Canel sostiene desde finales de marzo con directivos de organizaciones políticas y de masas, a quienes les asigna «misiones específicas» para superar la crisis del país, según la prensa oficial.

El contexto en que se produce este nuevo intento de revitalización es de profunda crisis económica y social. Las publicaciones de Hernández en redes sociales durante las semanas previas generaron reacciones masivas de rechazo: su respaldo a la campaña #MiFirmaPorLaPatria provocó que cubanos denunciaran hambre y miseria y exigieran elecciones libres, mientras que su publicación del 1 de mayo presumiendo el bailoteo en la concentración previa al desfile del Día del Trabajador fue recibida con burlas generalizadas.

Fundados por Fidel Castro el 28 de septiembre de 1960 como red de vigilancia y movilización vecinal, los CDR acumulan más de seis décadas de historia y, según el propio Hernández, siguen sin funcionar en buena parte del país.