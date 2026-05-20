“Una nueva Cuba”: Rubio llama a construir un país donde los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, publicó este miércoles un mensaje en video dirigido al pueblo cubano en el que defendió la construcción de “una nueva Cuba” con elecciones libres, libertades económicas y el derecho de los ciudadanos a elegir y reemplazar a sus gobernantes.

En su mensaje por el Día de la Independencia de Cuba, Rubio aseguró que la administración de Donald Trump está dispuesta a abrir “un nuevo capítulo” en las relaciones entre ambos países, pero aclaró que cualquier acercamiento será “con el pueblo cubano y no con GAESA”.

“Una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan el país y votar para reemplazarlos si no hacen bien su trabajo”, afirmó Rubio utilizando el español como lengua para conectar con las preocupaciones y anhelos del pueblo cubano.

El secretario de Estado describió un país donde los cubanos puedan abrir negocios privados, fundar medios de comunicación independientes y criticar al gobierno sin temor a represalias.

“Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista, puedan ser dueños de una estación de televisión o de un periódico”, expresó.

Rubio responsabilizó directamente a GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas fundado por Raúl Castro, de controlar la economía cubana mientras la población enfrenta apagones, escasez y deterioro de los servicios básicos.

“Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA: un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie”, sostuvo.

Según Rubio, el conglomerado militar controla el 70 % de la economía nacional y maneja activos valorados en unos 18 mil millones de dólares.

El funcionario afirmó que la falta de electricidad y combustible en la isla no se debe al embargo estadounidense, sino a décadas de corrupción y desvío de recursos por parte de la élite gobernante.

“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, dijo.

Rubio también anunció que la administración Trump ofrece 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para el pueblo cubano, con la condición de que la ayuda sea distribuida por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas independientes y no por GAESA.

Durante el discurso, comparó la situación de Cuba con la de otros países del Caribe y con Florida.

“Si tener un negocio propio y el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no puede ser posible dentro de Cuba?”, preguntó.

El mensaje coincidió con la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, caso en el que murieron cuatro personas.

Según Axios, el endurecimiento de las medidas refleja la falta de avances en las negociaciones impulsadas por Washington para una transición democrática en la isla.

Rubio cerró su mensaje con una advertencia dirigida a la cúpula gobernante cubana: “Hoy, lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son quienes controlan su país”.

Mensaje del Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, al pueblo cubano

"En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la Isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables.

Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y contarles lo que nosotros, en Estados Unidos, les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.

La razón por la que se ven obligados a sobrevivir hasta 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo apagones.

La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, y nada de eso ha sido utilizado para ayudar al pueblo.

Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa pertenece a las Fuerzas Armadas y es operada por ellas. Tiene ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno cubano.

Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios controlan 18 mil millones de dólares en activos y dominan el 70 % de la economía cubana.

Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos.

De esas remesas retienen un porcentaje, pero nada de las ganancias de GAESA llega al pueblo cubano.

En vez de usar ese dinero para comprar petróleo, como hacen otros países del mundo, dependieron durante años del petróleo gratuito enviado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro para quedarse con el dinero.

Pero ahora que ya no reciben ese petróleo gratis, compran combustible para sus generadores y vehículos, mientras al pueblo se le pide que siga sacrificándose.

En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas dañadas, lo utilizan para construir más hoteles para extranjeros y enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso en Estados Unidos.

Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA: un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y que acapara las ganancias de sus negocios para beneficiar a una pequeña élite.

Y el único papel que desempeña el llamado gobierno es exigirles a ustedes que continúen sacrificándose y reprimir a cualquiera que se atreva a protestar.

El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, y no con GAESA.

Primero, estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero esa ayuda debe ser distribuida directamente por la Iglesia Católica u otras organizaciones caritativas de confianza, no robada por GAESA para venderla en sus tiendas.

Pero al pueblo cubano no le interesa vivir de la caridad permanente.

Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país como viven sus familiares en Estados Unidos y en otros países del mundo.

Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto en uno: Cuba.

Hoy, en Cuba, solo quienes están cerca de la élite de GAESA o forman parte de ella pueden tener negocios rentables.

Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba.

Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, y no solo GAESA, puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo GAESA, puedan abrir un banco o tener una empresa constructora.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista, puedan ser dueños de una estación de televisión o de un periódico.

Una nueva Cuba donde puedan criticar a un sistema que falla sin temor a ir a prisión o verse obligados a abandonar la Isla.

Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan el país y votar para reemplazarlos si no hacen bien su trabajo.

Esto no es imposible.

Todo eso existe en Bahamas, República Dominicana, Jamaica e incluso a solo 90 millas, en Florida.

Si tener un negocio propio y el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no puede ser posible dentro de Cuba?

En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestros pueblos.

Y hoy, lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son quienes controlan su país."