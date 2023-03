Sin complejos y con mucho amor propio, Lele Pons posa junto a sus amigas mostrando las celulitis

Un mensaje body positive en toda regla, eso ha sido la más reciente publicación de Lele Pons en Instagram con la que se ha ganado los elogios de cientos de internautas.

La cantante y modelo venezolana-estadounidense subió a sus redes sociales varias fotos junto a sus amigas en las que, sin complejo alguno y sobre todo con mucho amor propio, mostraron sus cuerpos tal cual y sin retoques.

“Body positivity. ¡Las amo chicas! ¡Son bellísimas!”, escribió la también youtuber junto a las instantáneas.

En las imágenes las tres jóvenes lucen shorts cortos y muestran sus celulitis, enviando con ello un mensaje de aceptación y de que la belleza no siempre está en la perfección de los cuerpos.

En pocas horas la publicación de Lele Pons en Instagram rebasó el millón de likes y los nueve mil comentarios, muchos de ellos de mujeres que se sintieron identificadas.

“Soy yo o alguien más encuentra la celulitis naturalmente sexy”, “¿Sabes cuántos años he pasado pensando que era un monstruo raro porque nunca vi esto en ninguna parte? Gracias. Gracias”; “Las mujeres somos perfectas tal cual somos”; “Una imagen dice más que mil palabras, gracias Lele”; “Me pondré mis shorts mañana. Al estilo Lele Pons”; “Yo odio las mías pero tú me inspiras a amarme”, escribieron algunas.

Una artista para la que no pasó desapercibida la publicación fue Olga Tañón: “¡Eres tan real! Me encanta que le haces entender a todas las chicas que todo esto es parte de la vida y que la perfección no existe que lo que importa es la actitud y positivismo independiente existan tropiezos”.

Captura Instagram / Lele Pons

Esta no es la primera vez que la venezolana apuesta por este tipo de mensajes en sus redes. En fotos anteriores ha mostrado sus celulitis y aunque ha recibido críticas también mucho apoyo hasta de su esposo Guaynaa.

La cantante ha apostado por la reivindicación de los cuerpos reales al igual que otras muchas celebrities.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.