Becky G reaparece sin su anillo de compromiso en pleno escándalo por infidelidad de Sebastian Lletget

Están siendo días complicados para Becky G. Después de las acusaciones de infidelidad, Sebastian Lletget aceptó que le fue desleal a la cantante. Pero antes de lanzar el comunicado admitiendo su error y disculpándose con ella, ya hubo un detalle que hacía sospechar que las cosas no estaban bien entre ellos: ella apareció en un evento sin su impresionante anillo de compromiso.

Fue en diciembre cuando el futbolista hincó la rodilla para pedirle matrimonio a la intérprete de "Mayores". En ese momento le entregaba una espectacular joya que la artista no se ha quitado para nada. Hasta ahora.

Este fin de semana, después de que las acusaciones de infidelidad se viralizaran en las redes sociales, la joven apareció en un partido de fútbol femenino para apoyar a los Angel City FC, donde se la vio de lo más sonriente.

Sin embargo, no pasó desapercibido que no llevase su anillo de compromiso. Una enorme pieza que llevaba en su anular izquierdo y que no lo lució para esta cita a la que asistió en pleno escándalo.

Así se puede ver en diferentes fotos de la artista en el evento, en las que se aprecia que llevó otras joyas en sus dedos, pero no el anillo que le entregó Sebastian Lletget en diciembre.

Por ahora, la joven no se ha pronunciado al respecto de la infidelidad del deportista, que este lunes 27 de marzo lanzó un comunicado en las redes sociales admitiendo que le había faltado el respeto a su pareja y le pidió perdón.

"En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nadie. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces", dijo Sebastian Lletget.

