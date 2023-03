Continúa en estado crítico joven cubano agredido con un machete en Holguín

El joven de 16 años Lester Domínguez Ortiz, quien en la última semana fue asaltado a machetazos en Holguín para robarle un teléfono, continúa en estado crítico, según fuentes familaires.

Dennis Domínguez, tío del joven, aseguró en Facebook que este martes “le volvieron a poner los ventiladores respiratorios”.

También comentó que “sigue en una situación crítica” y que al final de este martes se le intentará quitar de nuevo los respiradores para “explorar el estado en que se encuentra y para eso no puede estar bajo sedantes”.

Captura Facebook/Dennis Domínguez

Dennis, residente en Estados Unidos, pidió seguir orando “para que se mejore” y “como evoluciones se lo dejamos en la mano del señor para que no lo abandone”.

En otro mensaje previo, el tío de joven, había comentado que “por la madrugada tenía fiebre de 38 grados, se le puso una inyección y en esto momento el niño está estable”.

Este martes también se conoció que el agresor del adolescente fue arrestado este 27 marzo y confesó el robo con violencia, según reportó un perfil de Facebook cercano a la Policía.

"Mientras muchas personas movían dedos en las pantallas de su teléfono para aportar su criterio con relación al hecho, fuerzas del MININT se afanaron en encontrar al inescrupuloso autor", presumió la página "Realidades de Holguín".

La publicación no identificó al asaltante pero sí precisó que responderá por los delitos de robo con violencia e intimidación y culminó con una pulla al tío de la víctima, residente en EE.UU, al que indicó que puede ahorrarse los 5 mil dólares que había prometido como recompensa por el arresto del responsable.

Captura Facebook/Dennis Domínguez

Desde Estados Unidos, Dennis Domínguez, tío de Lester, identificó al agresor como Adrián Grass Bermúdez.

"Le ocuparon el teléfono, lo tenía enterrado en el patio. Esos detalles son de la policía, que le agradezco el trabajo que han hecho. Buen trabajo, de verdad", dijo Domínguez, que no tuvo problemas en reconocer el trabajo policial en el caso.

Dennis Domínguez precisó que él no llegar a dar un centavo a nadie y que fueron niños del pueblo los que ayudaron a la policía.

"A mí lo que me duele de todo esto es la posición de algunos familiares de Adrián, que no asumen la realidad, me han ofendido por las redes", añadió.

Lester Domínguez Ortiz fue asaltado a machetazos cerca de la medianoche del pasado 21 de marzo para robarle su celular, un Huawei. El hecho ocurrió en el poblado de San Germán, en el municipio holguinero Urbano Noris.

Desde entonces el joven se encuentra ingresado en terapia intensiva. Ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Aunque en Cuba no hay un registro público de criminalidad y los datos son controlados por las autoridades, en los últimos meses las redes sociales se han convertido en el espacio por excelencia para denunciar el aumento de robos y asaltos.