Inhabilitan como especialistas a dos médicos cubanos por ejercer sin reválida en Uruguay

Dos médicos cubanos resultaron inhabilitados por autoridades sanitarias de Uruguay por ejercer sin aún revalidar sus credenciales, según medios locales.

El Ministerio de Salud Pública de ese país suramericano detectó el caso de los especialistas Oney Ramírez, quien funge desde 2021 como jefe del servicio de Anestesiología en el Hospital Especializado de Ojos, ubicado en el Hospital Saint Bois, en Montevideo, y Orestes Mariño, oftalmólogo del mismo hospital, apunta este miércoles el diario uruguayo El País.

El doctor Mariño diez años atrás fue el jefe de la brigada de los médicos cubanos que participó en la “Operación Milagro”, la cual atendió a más de 100,000 a pacientes con problemas de visión en ese país durante 15 años.

Los cubanos no completaron las pautas para ejercer como especialistas en ese país, donde se da un plazo máximo de cuatro años para revalidar las credenciales como especialistas, según el citado medio.

También el reporte, aclara, que los doctores no podrán trabajar como especialistas, aunque sí como médicos generales. Incluso el doctor Ramírez podrá seguir como jefe, ya que el cargo no exige ser especialista.

En Uruguay, los médicos cubanos y venezolanos son los que aparecen con mayores solicitudes de reválida en Medicina entre 2017 y 2022, según la Escuela de Graduados.

En esos años, se otorgaron 349 reválidas a cubanos y 165 a venezolanos, de acuerdo con la citada fuente.

En febrero de este año, médicos cubanos pidieron en una carta dirigida al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que acelerara la revalidación de títulos universitarios para poder ejercer su profesión en ese país.

“Muchos de nosotros llevamos más de seis meses a la espera de un proceso de reválida de nuestros títulos profesionales como galenos por parte primero de la UDELAR [Universidad de la República] y luego, por un cambio que se viene realizando en el proceso por parte del Ministerio de Educación y Cultura, ha dilatado la posibilidad de sumar nuevos médicos y especialistas al sistema de salud”, expresaron en el documento, publicado en esa ocasiónm en la cuenta de Twitter de Evolución Médica.

La misiva, fechada el 30 de enero y firmada por los cubanos, también incluyó la rúbrica de galenos mexicanos, venezolanos, haitianos y colombianos, un total de 138 que solicitaron a Lacalle acelerar su proceso de revalidación, según trascendió en el documento.

Los galenos, legalmente radicados en Uruguay, afirmaron que la agilización de los trámites sería en beneficio de la sociedad pues ellos, quienes suscriben, están “en la mayor disposición de brindar atención médica en los lugares donde su gobierno nos necesite”, mientras el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) decide y revisa cada proceso para revalidar sus títulos como Doctor en Medicina en la República Oriental del Uruguay.

En su respuesta, el MEC, organismo que pasó a hacerse cargo de estos trámites desde julio, dijo que los trámites ahora resultaban más rápidos que cuando correspondían a UDELAR, pero en medio año los médicos no han obtenido respuesta, según trascendió en una nota de Montevideo Portal.

La doctora cubana Anabel Oduardo, una de las firmantes de la carta, expresó a ese medio que algunos de ellos son médicos generales y otros especialistas “todos con documentación completa que fue remitida al MEC”, pero la única respuesta que reciben indica que todavía no hay un tiempo determinado para completar el trámite de revalidación.

“Lo que pedimos es que nos habiliten o mientras se decide nuestro futuro con la revalida nos permitan trabajar en zonas del interior donde no hay médicos en este momento. No hay cobertura médica. Tenemos información de varios sitios del interior con poblaciones de menos de 5,000 habitantes en donde no hay médicos. No estamos pidiendo que nos den un título, lo que queremos es que nos permitan trabajar en zonas donde no hay médicos”, dijo Oduardo.

Uruguay, uno de los destinos de cubanos que buscan salir del país para escapar de la crisis generalizada, recibió el pasado año miles de migrantes de esa nación caribeña.

Hace unos meses, organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos exhortaron al gobierno de Uruguay a proteger los derechos de trabajadores cubanos que cumplen misión médica en ese país.

En una carta enviada a Luis Lacalle Pou, recordaron las violaciones a los derechos laborales de los médicos y sanitarios que trabajan desde 2007 bajo condiciones de cuestionable transparencia y apego a los convenios internacionales.

El gobierno de ese país suramericano canceló hace unos años un contrato de Salud con Cuba por los incumplimientos de la parte cubana con la cantidad de especialistas prevista y la capacitación que debían brindar para formar especialistas en el país.