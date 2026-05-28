Anestesiólogo cubano prófugo tras muerte de mujer por procedimiento estético en centro médico ilegal en Colombia

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Las autoridades colombianas continúan sin identificar ni dar con el paradero de un cubano conocido sólo como «Leo», quien se encuentra prófugo y es considerado uno de los principales acusados tras intervenir como anestesiólogo en el procedimiento estético que causó la muerte de Yulixa Consuelo Toloza, en un centro médico ilegal en Bogotá a mediados de mayo, un hecho que ha conmocionado a Colombia por los escalofriantes detalles del caso.

Yulixa, una estilista de 52 años, ingresó en la mañana del pasado 13 de mayo a Beauty Láser M.L., un centro estético clandestino ubicado en el barrio Venecia del sur de la capital colombiana, para practicarse una lipólisis láser.

La estética operaba sin la licencia y los protocolos médicos exigidos para intervenciones invasivas y de alto riesgo, como la que le fue practicada a Yulixa, quien tras la operación presentó complicaciones que le provocaron la muerte. Su cuerpo fue sacado del centro —probablemente aún con vida— la misma noche del 13 de mayo, abandonado en una zona boscosa en un municipio del departamento de Cundinamarca y hallado seis días después.

La investigación del caso comenzó en las primeras horas del 14 de mayo. Después de la operación, familiares y amigas de Yulixa perdieron el contacto con ella y, luego de varias horas sin tener señales de su paradero, alertaron a las autoridades. Cuando agentes de la policía llegaron a Beauty Láser, tuvieron que ingresar de manera forzada porque no había personal responsable en el inmueble, ni tampoco hallaron a Yulixa.

La policía colombiana desplegó un operativo para encontrar a la mujer y a los responsables de su desaparición. Testigos y evidencias, como videos de cámaras de vigilancia, dieron las pistas necesarias para avanzar en las pesquisas. La Interpol circuló una orden de captura internacional, que terminó con las detenciones de tres de los sospechosos en Venezuela, de donde son oriundos: la dueña del centro estético, el administrador y el presunto cirujano que realizaba los procedimientos.

De acuerdo con la investigación, el anestesiólogo «Leo» contaría con una red de apoyo y protección de otros ciudadanos cubanos en Bogotá y también conexiones en el entorno de Beauty Láser, además de posibles contactos en la zona de Corabastos, el principal mercado mayorista de la capital colombiana, lo que podría estar dificultando su localización.

Medios de la prensa local refirieron, por otra parte, que el temor a represalias ha generado reservas entre testigos y empleados del centro estético, lo que ha representado un obstáculo para la identificación y captura del implicado.

«Sin cadáver no hay delito»

La noche del 13 de mayo, cámaras de seguridad de la zona captaron a dos hombres sacando a Yulixa inconsciente, en condiciones críticas, y arrastrándola para subirla a un Chevrolet Sonic de color gris estacionado frente al centro estético.

«Observamos que efectivamente el miércoles a las 7:23 de la noche dos personas cargan a la señora Yulixa. Se veía en muy mal estado, porque no caminaba (...) prácticamente iba arrastrando los pies», relató el coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El vehículo salió de la ciudad por el peaje Andes a la 1:50 a.m. del 14 de mayo y fue hallado abandonado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, según la investigación. Dos sospechosos —Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado— fueron detenidos en esa ciudad cuando intentaban reclamar el automóvil.

El 18 de mayo, en un operativo en el municipio de Guanare, en el estado de Portuguesa, las autoridades venezolanas capturaron a la pareja dueña de la estética: María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, y Edinson José Torres Sarmiento, de 40, quienes habían huido junto a sus dos hijos menores de edad y la madre de la detenida.

El otro sospechoso, Eduardo David Ramos, quien trabajaba como cirujano en el centro estético, fue arrestado en un operativo realizado en el estado de Aragua.

Foto: Dirección del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del estado Portuguesa

Los tres están acusados de los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Durante una videollamada con oficiales colombianos, la propietaria de Beauty Láser declaró que fue el cubano quien propuso abandonar el cuerpo de la víctima en una zona boscosa del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

También Ramos, el médico implicado, dijo a las autoridades que en un inicio contemplaron trasladar a Yulixa a un hospital para intentar salvarle la vida, pero renunciaron a la idea luego de que el anestesiólogo insistiera en no hacerlo y pronunciara la frase que sellaría las decisiones que a la postre tomaron: «Sin cadáver no hay delito».

La Fiscalía General de la Nación anunció que realizaría una solicitud formal de extradición de Venezuela a Colombia para los tres sospechosos detenidos en el vecino país. La Constitución venezolana no contempla la extradición de sus nacionales, sin embargo, el hecho de que la Interpol emitiera una alerta azul en esos tres casos, podría facilitar el proceso.

Vínculos con cubanos y clínicas estéticas

El diario El Tiempo mencionó a otras personas de nacionalidad cubana, como Danubia Blanco Azahares, que participaron como socias de Beauty Láser o propietarias de establecimientos similares. Trascendió que Blanco administraba, junto a Delgado, la Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS en la zona de Los Héroes, aunque aseguró que la sociedad se disolvió en 2024.

Viviana Díaz, empleada de Beauty Láser, informó a las autoridades que comenzó a trabajar en enero de 2025 tras ser recomendada por Nardi Bernal Rubio, otro cubano.

Díaz reveló al periódico que «Leo» había llegado a Colombia junto con su esposa e hija, aunque aseguró desconocer sus nombres y paradero actual.

Las autoridades rastrean a otros ciudadanos de nacionalidad cubana vinculados a estos negocios en la búsqueda de datos sobre «Leo» y revisan grabaciones de cámaras de seguridad, donde quedó registrado cómo el cubano sacaba a Yulixa Toloza del local.

Mientras se define la situación jurídica de los tres detenidos en Venezuela, la búsqueda del anestesiólogo cubano sigue siendo la pieza clave que las autoridades colombianas necesitan para esclarecer con exactitud todo lo ocurrido aquella noche en el centro estético clandestino del sur de Bogotá.