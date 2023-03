Alfredito Rodríguez: "Sistema político y nación son cosas muy diferentes"

El cantante Alfredito Rodríguez dejó evidenciado su eterno amor por Cuba en un emotivo mensaje en el que aseguró que sistema político y nación son cosas muy diferentes y que, aunque no llegue a regresar físicamente a la isla en vida, en realidad él no se fue nunca del país, porque uno no se va nunca de lo que tanto ama.

"Si no con la presencia de mis huesos, con el halo de mi espíritu no solo volveré, es que estuve, estoy y estaré. Para cuando no esté, 'si no he vuelto', no se ufanen algunos en decir, no volvió, no solo volví, es que nunca me fui. Uno no se va de lo que tanto ama. ¡Ay!, mi irrenunciable caimán", escribió en un sentido texto publicado en Facebook el popular intérprete.

No obstante, el cantante -quien reside en Miami desde 2012- agradeció a Estados Unidos por acogerle.

"Quiero a esta tierra donde ahora vivo, porque me ha dado cobijo, porque es inclusiva, porque muestra el cielo y da la oportunidad de poder alcanzarlo, porque no repara de donde vengas y ofrece llaves para abrir puertas, agradezco en nombre de mis hijos fundamentalmente y en nombre propio", acotó.

"En cuanto a mi amada de las cuatro letras, nunca dejaré de agradecer que me hayan concebido en esa bendita tierra, y el amor que me han brindado mis coterráneos. El día que me vaya me iré reconociéndoles tanta entrega de espíritu tierno, tantísimo amor recibido, y la obtención de algun peculio", añadió el compositor de "Sagitario"; quien aprovechó para subrayar la importancia de la palabra "pueblo".

En el segmento final de su emotiva reflexión, Alfredito Rodríguez insistió en que nunca olvidará sus raíces y que nunca dejará de gritar con orgullo donde vaya, que él es "palma, mariposa y tocororo".

"Sistema político y nación son cosas muy diferentes. ¡Ay de los hombres que, estén donde estén, no merezcan la bendita tierra donde han nacido! Yo, donde esté en este plano, o cuando diga adiós definitivamente y en otro plano viva, jamás me descasaré de mi patria", concluyó.

No es la primera vez en los últimos meses que el cantante de 71 años manifiesta su amor por la isla. En enero se mostró orgulloso de haber sembrado en su prole el amor por su país de origen al compartir un video de su hijo, el talentoso pianista Alfredo Rodríguez Jr., tocando el tema "Hermosa Habana", que popularizaron Los Zafiros.

“Amamanté a mis hijos con sabor a patria, y creo haberlos destetado de todo indicio de claudicación ante posturas dictatoriales, carentes de expresión libre y cercenadoras de alas. Parafraseando a Martí, 'no fueron inútiles la verdad y la ternura'. Gracias hijo, por amar a Cuba”, afirmó el artista entonces.

Nacido en La Habana en 1951, Alfredito Rodríguez tuvo a su cargo mientras vivió en Cuba la conducción y dirección de populares programas musicales y de entrevistas en televisión, como "Buenas Tardes", "Su noche con Alfredo", "Sábado especial" y "En familia con Alfredo", entre otros.

Paralelamente tuvo un vertiginoso ascenso a la popularidad interpretando temas musicales propios, convertidos rápidamente en hits como "Buena persona", "Me salen canas", "La mujer de mi vida", "¡Ay!, que me encapricho", entre otros.

El cantante salió de Cuba primero rumbo a México, donde continuó su labor hasta que hace 11 años se estableció de forma definitiva en Miami, donde ha trabajado en varios programas de medios locales y tiene una peña en un restaurante.

Además del amor del público, el artista se enorgullece de que el 10 de noviembre del 2019 el alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró el Día de Alfredo Rodríguez en esa ciudad.

