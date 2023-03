Limay Blanco se defiende de críticas por pedir a reguetoneros y humoristas cubanos que sean más solidarios

Limay Blanco, quien emplazó a humoristas y reguetoneros cubanos residentes tanto en la isla como en EE.UU. a ser más solidarios, se defendió de críticas y cuestionamientos que habría recibido por su propuesta.

Sin precisar la naturaleza ni procedencia de los comentarios, ni identificar si algunas de ellas fueron por vía privada, el humorista aclaró en una extensa publicación en Facebook que su intención no era crear conflictos, sino llevar su proyecto de ayuda hasta otras familias.

“Les pido no ligar una cosa con otra ya que me puedo buscar un problema por algunos comentarios. Mi sueño es ser pastor de una iglesia, ese es mi sueño, no más de ahí. No es criticar a los artistas, es tratar de tocar sus corazones para que me ayuden a ayudar a los necesitados”, dijo.

Explicó que a pesar de sus esfuerzos no ha podido ayudar a todas las familias que quisiera, y que hay siete casos de viviendas que están pendientes de solución porque el apoyo no es suficiente, de ahí su intención de implicar a más personas, en este caso artistas.

"Si hoy hemos podido entregar 19 casas es porque las personas han donado y se han podido comprar, las otras que he subido lamentablemente han tenido muchos comentarios pero las donaciones no han llegado a 300 dólares”, añadió, y aclaró que ese dinero se ha utilizado en algunas de las viviendas entregadas que estaban vacías.

Ratificó, igualmente, que su objetivo final es entregar 100 viviendas a personas necesitadas.

“Llevo cuatro años haciendo esto ¿por qué lo hago? mi objetivo como dije en el video es que entre todos podemos lograr ayudar a una familia necesitada, pero sin ligar ningún tema que sea ajeno al ministerio Cristo Cambia Vidas”, dijo, sin precisar si la naturaleza de ese tema que prefiere obviar.

“Todo lo que se hace es para la gloria y honra de Dios que es al único que quiero agradar, si mi forma de trabajar está mal para ti porque tú tienes otras ideas, creo que no está tan mal ya que de 26 casas que se han subido se han entregado 19”, apuntó.

Subrayó que carece de un "equipo de trabajo", y que solo cuenta con el apoyo de su esposa, Arelys Ledo y de Liu García, quien lo ayuda desde Miami en lo relativo a donaciones que llegan desde allí.

“Si tú crees que lo puedes hacer mejor que yo porque tú tienes otras ideas, hermano, cree un ministerio de ayuda, hágame la competencia, que al final quien va a ganar son los necesitados que son muchos”, concluyó, sin precisar el origen de los cuestionamientos.

En un vido publicado esta misma semana, Limay emplazó a artistas cubanos a sumarse a su iniciativa de ayuda humanitaria y les pidió solidarizarse con las personas más necesitadas en la isla.

“Este video se lo quiero dedicar a todos los artistas, empezando por los humoristas que me conocen, los que están aquí y los que están allá. A todos los reguetoneros que están aquí y que están allá... Si ustedes me apoyaran, no hubiera entregado 19 casas, quizás ya hubiera entregado 100", dijo Limay en un video donde se le vio conversando y bromeando con un grupo de vecinos en un barrio habanero que visitó.

"Yo lo que necesito es que ustedes me apoyen. Ayúdenme a ayudar", añadió el humorista, quien pidió a los presentes que mencionaran nombres; petición a la que los aludidos contestaron mencionando a reguetoneros como El Taiger, El Chacal, Yomil y el dúo Gente de Zona.

"Comparte este video al primer artista cubano que te venga a la mente", escribió Limay junto a las imágenes en las que convocó a artistas cubanos de las dos orillas a convertirse en donantes económicos, aunque de sea forma anónima, del proyecto destinado a ayudar a personas necesitadas en la isla.

“Artista, mi hermano, si tú me puedes ayudar, escríbeme al privado. Yo no voy a decir tu nombre ni nada, escríbeme al privado. Dime 'Limay yo quiero ayudarte'", dijo, y aprovechó para reiterar que ese dinero no es para él, que tiene trabajo, pues sigue haciendo su show humorístico.

Blanco, cuya labor humanitaria en los últimos años ha despertado admiración en miles de cubanos, ha anunciado en varias ocasiones que quiere comprar el terreno anexo a su casa para construir una iglesia, un almacén para medicamentos y continuar dándole forma a su ministerio "Cristo cambia vidas”, que ha mejorado las condiciones de muchos cubanos.

Uno de sus logros más recientes fue la entrega de una casa a una madre con tres niños que vivían en precarias condiciones en La Habana.

