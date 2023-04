Bancos franceses ganan demanda en Nueva York a familia cubana

Dos bancos franceses lograron que un tribunal de Nueva York desestimara la demanda de una familia cubana que los acusaba de traficar con activos que el gobierno de Fidel Castro confiscó en 1960.

Societe Generale SA (SOGN.PA) y BNP Paribas SA (BNPP.PA) fueron demandados por 12 herederos, en su mayoría hijos y nietos, de Carlos y Pura Núñez, propietarios del Banco Núñez que funcionó antes y durante la Revolución Cubana.

La demanda solicitaba una indemnización estimada en varios cientos de millones de dólares, pero el jueves las instituciones bancarias consiguieron que esta fuera desestimada, informó la agencia Reuters.

SocGen y Paribas fueron acusados de evadir las sanciones de Estados Unidos por hacer negocios con el Banco Central de Cuba (BCC) después de que este nacionalizó y absorbió el Banco Núñez y las propiedades de otros prestamistas de la isla.

Esta demanda, en virtud de la Ley Helms-Burton, agregaba que tales evasiones beneficiaron a los bancos franceses en más de $1.000 millones de dólares desde el año 2000.

Sin embargo, la jueza Mary Kay Vyskocil, de Manhattan, consideró que los herederos carecían de pruebas de que los fondos de SocGen siguieran fluyendo a través del Banco Nacional de Cuba.

Asimismo, que carecía de jurisdicción sobre BNP Paribas, a la cual los herederos señalaron porque "rutinariamente" proporcionaba dinero en efectivo en Suiza al BCC y realizaba transacciones con entidades que hacían negocios con esta entidad del régimen cubano.

Vyskocil agregó que muchas demandas contra BNP Paribas eran demasiado antiguas.

La ley Helms-Burton fue firmada en 1996 en EE.UU. y permite demandar a quienes trafiquen con bienes confiscados por el gobierno de Cuba.

Sin embargo, el título III de dicho procedimiento estuvo suspendido hasta 2019 por temor a que los tribunales se llenaran de demandas.

En 2019 la Administración de Donald Trump, quien intentaba aumentar las presiones hacia La Habana, habilitó por primera vez el título III de la Ley Helms-Burton para permitir las reclamaciones de compañías y ciudadanos estadounidenses por sus propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.

El Banco Núñez fue fundado en Holguín en 1921 en pleno crack bancario. Era un banco comercial, nacional, con 22 sucursales y la oficina central en calle Mercaderes No. 260 en La Habana.

Llegó a ser el cuarto banco del país por el monto de sus depósitos que ascendían a $97.200.000 dólares y uno de los dos bancos de, junto a The Trust Company of Cuba, seleccionado por The American Bankers en 1957 entre los 500 más importantes del mundo.

Era propiedad única de Carlos Núñez Pérez, su presidente. Sus siete hijos, Carlos, Emilia, Domitila, Francisca, Néstor, Blanca y Norma Núñez Gálvez eran, respectivamente, el primero y el segundo, vicepresidente y el tesorero y los últimos vocales, según el portal web Historia Cuba.