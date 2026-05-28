Reportero de Axios Marc Caputo sobre intervención de EE.UU. en Cuba: «La posibilidad está sobre la mesa»

El periodista Marc Caputo, reportero de la Casa Blanca para Axios, afirmó este jueves en el programa Morning Joe que una intervención militar estadounidense en Cuba es una posibilidad real que los planificadores del Pentágono ya están examinando, aunque aclaró que se trata de «la posibilidad, no la probabilidad» de que eso ocurra.

Caputo acudió al programa para discutir su reportaje exclusivo sobre la presión de Trump contra Cuba, publicado el 26 de mayo, en el que reveló que la Casa Blanca se prepara para un posible colapso del régimen cubano tan pronto como este verano.

«Hay un nivel de presión que se está aplicando como nunca antes se había visto desde Estados Unidos hacia Cuba», declaró Caputo durante la entrevista.

El periodista reveló que el Comando Sur (SOUTHCOM), que supervisa las operaciones militares en el Caribe, realizó el mes pasado un ejercicio de simulación interagencial en el que se analizaron distintos escenarios, entre ellos la amenaza de drones cubanos y la posibilidad de un incidente grave durante el verano.

Caputo explicó que Washington ha restringido el suministro de combustible y petróleo a la isla, lo que ha dejado a Cuba sin electricidad suficiente para refrigeración de alimentos o para que la población soporte el calor. «Estados Unidos ha tomado esencialmente el control del comercio hacia Cuba. Ha restringido el combustible; el petróleo ya no entra a Cuba, en parte porque Cuba no tiene dinero», señaló.

El periodista trazó un paralelo directo con el 11 de julio de 2021, cuando el calor extremo y los apagones detonaron protestas masivas en más de 43 ciudades cubanas que el régimen reprimió brutalmente. Ahora, con déficits eléctricos superiores a 2,100 MW y apagones de hasta 22 horas diarias, los planificadores militares estadounidenses contemplan qué ocurriría si Washington decidiera intervenir para proteger a manifestantes reprimidos por el régimen.

Caputo también detalló las tres diferencias fundamentales entre Cuba y Venezuela que complican cualquier operación de cambio de régimen en la isla. En primer lugar, en Venezuela la administración Trump cultivó a Delcy Rodríguez como figura de transición antes de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026; en Cuba no existe un equivalente identificado. Según Caputo, uno de los asesores de la administración describió la búsqueda como la de alguien «tipo Delcy» o «Delcy lights», sin éxito hasta ahora.

En segundo lugar, la estructura de poder cubana no es vertical: «Si eliminas a Raúl Castro, que tiene 94 años, en realidad no va a cambiar mucho, y eso sin contar que capturarlo sería complicado», afirmó el periodista.

El tercer factor es el embargo, codificado en la ley federal desde 1996 mediante la Ley Helms-Burton, a diferencia de las sanciones a Venezuela, que eran órdenes ejecutivas. Cualquier cambio en Cuba requiere aprobación del Congreso o el cumplimiento de tres condiciones: liberar presos políticos, celebrar elecciones libres y garantizar derechos civiles. «Es un hueso mucho más difícil de roer en Cuba que en Venezuela», concluyó Caputo.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que las posibilidades de un acuerdo negociado con Cuba son «no altas» y describió a la isla como «un estado fallido a 90 millas de nuestras costas», mientras que el presidente Trump ha dicho que no cree necesaria una escalada militar porque «el lugar se está desmoronando».