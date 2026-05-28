Escritor Fernández Pequeño: "Los de la mafia siciliana son unos infelices comparados con el régimen cubano"

El escritor cubano José Manuel Fernández Pequeño describió en una entrevista con Tania Costa para el programa Transición en Cuba la existencia de una vasta red de negocios del régimen cubano operando en el exterior bajo nombres de terceros, y comparó la sofisticación financiera de la cúpula con la del crimen organizado.

«La mafia siciliana son unos infelices (en comparación con el régimen cubano). Ahí hay todo, todo es cálculo, todo, todo, todo».

Fernández Pequeño, narrador, ensayista y profesor nacido en Bayamo con una veintena de libros publicados, vivió 18 años en República Dominicana antes de trasladarse a Miami, lo que le otorga una perspectiva de testigo directo sobre las operaciones del régimen en el Caribe.

Durante su estancia en Santo Domingo, el escritor presenció de primera mano cómo funcionaba esa maquinaria oculta. «Había muchísimos negocios cubanos. Hombre, no aparecían como negocios cubanos». Un amigo de la infancia, también bayamés, llegó a la capital dominicana con una misión específica: «Lo que hacía era auditar empresas cubanas que aparecían a nombre de personas».

Uno de los casos que relata resulta especialmente revelador. Un empresario vinculado al régimen montó en Santo Domingo «un verdadero imperio con la espirulina, la medicina esta de las algas» y vivía en una mansión que Fernández Pequeño describe como «un castillo» cerca de su casa. Un día, ese hombre desapareció sin dejar rastro.

«Dejó los carros, dejó la casa encendida y desapareció. Nadie supo qué se hizo de él». La conclusión del escritor es que el empresario huyó con los activos: «Al parecer también se le desapareció al gobierno cubano».

El alcance de esa red, según Fernández Pequeño, va mucho más allá del Caribe. «Esa es una cúpula con muchas raíces, muchas de las cuales ni siquiera conocemos. Y en Europa ni hablar».

Este testimonio coincide con lo que investigaciones periodísticas han documentado sobre GAESA, el conglomerado militar cubano y su red de empresas opacas en el exterior. Según filtraciones internas analizadas por El Nuevo Herald y el economista Pavel Vidal, GAESA controla el 95% de las transacciones financieras en divisas del país, y sus ingresos son 3,2 veces mayores que el presupuesto anual del Estado cubano.

Los Papeles de Panamá revelaron que Cuba utilizó a la firma Mossack Fonseca desde los años 90 para crear sociedades en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, con empresas como CIMEX, BB Naft Trading S.A. y Técnica Hidráulica S.A., entre otras.

En mayo de 2026, Estados Unidos sancionó formalmente a GAESA y dio un plazo hasta el 5 de junio a empresas extranjeras para cerrar operaciones con el conglomerado, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Fernández Pequeño abordó además en la entrevista la estrategia de supervivencia del régimen con una afirmación tajante: «Están ganando tiempo. Es un hecho, no es una opinión. Están ganando tiempo». Ese tiempo, advierte, tiene un costo humano directo para la población: «¿Para qué? ¿Tiempo para qué? Para que los extraigan, para que los maten, para que los encarcelen».

El escritor identifica noviembre como el primer hito clave en esa estrategia de dilación, tanto para la cúpula cubana como para la venezolana: «El más cercano es noviembre. Es decir, el primer 'vamos a ver qué pasa' está situado para ellos en noviembre».