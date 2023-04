Justicia española intenta localizar a Ana Hurtado por denuncia de médico cubano

El ex espía Gerardo Hernández Nordelo y la española Ana Hurtado en Cuba

La española defensora del régimen cubano, Ana Hurtado Martínez, está ilocalizable para la justicia de su país, según reveló el médico cubano-español Lucio Enriquez Nodarse, quien planteó una demanda contra ella por injurias y calumnias.

Las diligencias practicadas por los juzgados de Barcelona, en atención a la denuncia presentada por el galeno cubano, no han podido ser notificadas a la propagandista española y presunta infractora del Código Penal de su país.

Una de ellas, que se intentó hacer llegar al supuesto trabajo de Hurtado, resultó infructuosa pues la española ya no mantiene relación laboral alguna con la empresa donde la justicia intentó localizarla.

“Érase una vez, que la justicia estaba buscando a Ana Hurtado Martínez donde suponíamos que trabajaba, pero resulta... ¡Que no trabaja!”, dijo este viernes el médico cubano, mostrando documentos de los juzgados en los que se indicaba que no se había podido localizar a la influencer en la empresa en la que decía trabajar.

Ante el funcionario que llevó la notificación, uno de los empleados declaró “que la destinataria no tiene una relación laboral con la empresa; que siempre ha colaborado en proyectos pero sin relación laboral… que hacía ayudas puntuales”.

Asimismo, precisó “que hace más de dos años, antes de la pandemia, que no ha vuelto a colaborar con la empresa y que ignora cómo localizarla”.

Enriquez Nodarse manifestó su sorpresa con la respuesta recibida. “¿Entonces? ¿De qué vive Ana Hurtado Martínez? ¿Quiénes somos los asalariados de quién?”, preguntó el médico cubano al que la española se refirió como “doctorcito traficante, terrorista y delincuente”.

Conocida por sus viscerales ataques contra activistas y representantes de la sociedad civil independiente cubana, Enriquez Nodarse demandó a Hurtado a finales de enero por las ofensas y calumnias vertidas contra él en redes sociales, en un tono despectivo y deshumanizador propio de las maquinarias propagandísticas totalitarias.

Usando un discurso comunista retrógrado, la española disfruta llamando a los opositores "gusanos", o "delincuentes", llegando incluso a atreverse a ofender al destacado cantautor Pablo Milanés.

En agosto de 2022 Hurtado hizo duras declaraciones en las redes sociales contra Enriquez, quien se ha destacado en los últimos años por su activismo en favor de los derechos humanos en Cuba.

La española aludió despectivamente al opositor cubano por ser gay y tener ideales políticos anticomunistas. "Me sale un hijo como este ser y lo desheredo. No me ve más la cara", dijo Hurtado.

Este viernes, el activista informó del estado de las diligencias en el proceso contra Hurtado y, ante la imposibilidad de notificarla en su trabajo, se procedió a hacerlo en su domicilio. Sin embargo, como sabe todo el mundo, la influencer se encuentra en Cuba.

“Como sabemos dónde se encuentra (Cuba), esta notificación también tendrá resultado negativo, ¡y el proceso seguirá para Juicio! (Que es lo que quiero)”, señaló Enriquez Nodarse en Twitter, prometiendo nuevas actualizaciones del proceso que se sigue contra Hurtado a raíz de su denuncia ante la justicia española.

A comienzos de marzo, Hurtado anunció que viajaría a Cuba, donde se quedaría bastante tiempo con la intención de filmar un documental.

"La semana que viene llego a Cuba. Y esta vez no va a ser como otras veces que he estado unas semanas. Me voy a quedar meses. Voy a comenzar un proyecto documental, con mi gente, con el pueblo", dijo Hurtado.

Sin embargo, la española no ha compartido en sus redes imágenes de la filmación o producción del supuesto documental, sino que ha insistido en sus mensajes propagandísticos en compañía de su partenaire de los CDR, el ex espía Gerardo Hernández Nordelo, y celebrando el “democrático” resultado de las últimas elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular.