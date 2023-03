Ana Hurtado se va a Cuba: "Me voy a quedar meses"

La española Ana Hurtado, una comunista defensora del régimen cubano, anunció en sus redes sociales un próximo viaje a Cuba, donde se quedará bastante tiempo porque quiere filmar un documental.

"La semana que viene llego a Cuba. Y esta vez no va a ser como otras veces que he estado unas semanas. Me voy a quedar meses. Voy a comenzar un proyecto documental, con mi gente, con el pueblo", dijo en su Twitter.

"Que infarte la gusanera", recalcó la mujer, quien siente un "amor" tan grande por Cuba que llegó a tatuarse la bandera del 26 de julio en su brazo.

En opinión del médico cubano-español Lucio Enríquez Nodarse, quien tiene iniciado un proceso penal contra ella en España por los delitos de calumnia e injuria, Hurtado ha sido forzada al exilio.

"¡Huye a la tierra de protección de terroristas y delincuentes! Las causas que tiene pendiente en España no prescriben, en el momento que regrese será notificada. El mejor castigo que viva en Cuba un largo tiempo", advirtió.

Enríquez Nodarse anunció en enero que llevará a juicio a la periodista, quien en varias ocasiones lo llamó públicamente "doctorcito traficante", "terrorista" y "delincuente", insultos dirigidos a desprestigiar al galeno por su activismo en favor de los derechos humanos en Cuba.

La española aludió despectivamente al opositor cubano por ser gay y tener ideales políticos anticomunistas. "Me sale un hijo como este ser y lo desheredo", dijo.

Hurtado ganó notoriedad en las redes sociales por su postura como seguidora del régimen castrista.

En noviembre pasado, fue muy criticada, incluso por voces del oficialismo, por atacar a Pablo Milanés, al que llamó "gusano" y "oportunista", mientras el cantautor se encontraba ingresado en un hospital de Madrid.

El músico José María Vitier, una de las figuras más importantes de la cultura nacional, levantó su voz en solidaridad con Milanés, y aseguró que su obra "no renuncia a su raíz de patria".

La joven comunista estuvo en Cuba el año pasado, se reunió con Díaz-Canel y Lis Cuesta y con figuras comprometidas con el gobierno como Carlos Lazo e Israel Rojas, y participó en la Mesa Redonda televisiva y en actos del Partido Comunista.

"Esta joven, linda, buena y fuerte, es resultado de su formación familiar y personal, también de la influencia perseverante de la izquierda solidaria...", dijo Lis Cuesta de ella en sus redes sociales.

La primera vez que los cubanos vieron a Ana Hurtado fue en marzo del año pasado, cuando llamó "mercenarios" y "delincuentes" a los cubanos que se manifiestan en contra de la "revolución", y declaró que su modelo político predilecto era el de Cuba y no el de su país.