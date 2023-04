Tekashi 6ix9ine agradecido con la familia cubana que lo acogió en su casa

El último estreno musical de Tekashi 6ix9ine junto a Lenier Mesa, “Leyenda viva”, ha causado mucho revuelo, no solo porque el cantante habló de su vida y todo lo que pasó para llegar al lugar donde está, sino porque decidió filmar el videoclip de la canción en Cuba entre los campesinos de Pinar del Río.

El rapero neoyorkino subió a su Instagram un video grabado durante su estancia en Viñales, en el que compartió las motivaciones que tuvo para hacer allí este audiovisual y lo agradecido que está de la familia que lo recibió en su casa.

En las imágenes Tekashi cuenta que durante dos días le habían permitido estar en su casa y trabajar con ellos, pero lo que no sabían es que había llevado 50 mil dólares para repartir entre las personas de esa localidad.

“Cuando llegué a Cuba le dije al conductor que detuviera el auto al azar. No quería quedarme en un hotel o en una casa alquilada. Quería vivir allí con ellos, experimentar cómo era despertarse todos los días y trabajar en sus tierras (donde me dijeron que son personas que solo ganan hasta 14 dólares al mes). Esta familia me dio la bienvenida allí en su casa y no puedo estar más agradecido”, se lee en la descripción del post.

El artista enseñó que estaba en una vivienda humilde donde se dedicaban a criar cerdos, gallinas, caballos y vacas, y mostró las imágenes del momento en que les regaló varios billetes de cien dólares a cada uno ante el asombro y también las bromas de ellos.

En el video de “Leyenda viva”, el rapero que por primera vez cantó en español, aparece vestido como un campesino más trabajando con una yunta de buey, cortando caña, en los cultivos de tabaco, repartiendo dinero, con la bandera cubana sobre los hombros y rodeado de muchas personas del lugar.

El audiovisual que ya alcanzó los tres millones de reproducciones en YouTube a solo un día de su estreno, ha desencadenado muchas opiniones a favor y en contra.

Algunos celebran la humildad y las buenas acciones del cantante, pero otros critican el hecho de que fuera a Cuba a repartir dinero, “a hacer más millones de la miseria cubana”; que le permitieran grabar cuando artistas cubanos no tienen permitido ni siquiera viajar al país, y que llevara la bandera cubana sobre los hombros cuando hay presos políticos por realizar un performance con ella.

