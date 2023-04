Continúa en estado crítico joven cubano atacado con un machete en Holguín

Lester Domínguez Ortiz Foto © Facebook / Lester Domínguez Ortiz

Lester Domínguez Ortiz, el joven cubano que agredieron en Holguín con un machete para robarle el teléfono móvil, continúa en estado crítico, pero estable dentro de la gravedad.

“El niño sigue grave, critico en su gravedad, estable, no le ha dado más fiebre, la hemoglobina está bien y para mañana se piensa que ya la neumonía se haya combatido”, informó en Facebook Dennis Domínguez, que es tío del joven de 17 años.

El tío del joven relató que le habló y el joven fue capaz de reaccionar a sus palabras de aliento.

“Por la mañana, nos conectamos y yo dándole aliento, me levantaba las manos y yo le decía que no estaba solo. Bueno, nos toca seguir viendo su evolución y pedirle a dios para que no lo abandone”, agregó.

El domingo pasado se había sabido que el muchacho seguía conectado a las máquinas que lo mantienen con vida, pero su organismo comenzó a asimilar los alimentos, lo cual hacía crecer las la esperanzas de una paulatina recuperación.

Un neurocirujano le explicó a la familia que hace unos días, cuando intentaron desconectar a Domínguez Ortiz de las máquinas, hubo una complicación porque aún tenía la médula espinal inflamada; por tanto existe la posibilidad de que sea necesario una traqueotomía y facilitarle la respiración.

Domínguez Ortiz fue atacado brutalmente en un intento de robo y su victimario utilizó un machete. A los pocos días dieron con el atacante y fue puesto bajo custodia de la policía.

El estado de salud del adolescente mantiene en vilo no solo a los vecinos de Holguín, sino a cientos de cubanos en todas partes del mundo que desean su pronta recuperación y están pendientes de su evolución clínica.