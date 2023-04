Actriz cubana Zajaris Fernández revela detalles de su enfermedad; “El único verbo importante es vivir”

Desde que fue diagnosticada con un tumor de hipófisis, la vida de la actriz cubana Zajaris Fernández dio un vuelco, pero después de conocer a fondo su enfermedad comenzó a ver la vida de otra manera y sobre todo a disfrutarla más.

En una entrevista para "Destino Talk" relató algunos de los padecimientos que ha tenido como la pérdida momentánea de memoria, a raíz de un medicamento que tomó, y crisis de ansiedad, y destacó lo mucho que ha cambiado durante este proceso pues aprendió a convivir con su padecimiento y afrontarlo.

“Ni somos absolutos, ni eres la más bella, ni eres el mejor en nada. Lo que no sabes hacer, mañana puede ser lo que te dé de comer y lo que mejor puedes hacer hoy, mañana puede que no sepas ni cómo encontrarlo. No podemos vivir la vida haciéndonos un plan porque a la primera frustración nos sentimos mal”, reflexionó la artista.

Una de las enseñanzas que ha tenido Zajaris en este tiempo es que “la vida está para vivirla, no está para planificarla, ni para ser rico ni para ser pobre ni nada (…) El único verbo importante es vivir”.

“Yo siento que los seres humanos sufrimos porque queremos, está todo aquí”, sentenció señalando su cabeza.

Desde que supo de su enfermedad ha intentado conocer a fondo lo que puede causarle y sobre todo ha buscado el médico correcto que la oriente en sus tratamientos para poder controlarla.

“Si yo me tengo que morir de eso, me voy a morir el día que me toque, no puedo estarme muriendo desde hoy porque no es vida”, afirmó Zajaris.

La entrevista fue una oportunidad para hablar de las satisfacciones que hoy siente en un lugar como Estados Unidos: “He logrado cosas como ser humano libre que no iba a lograr nunca en mi país”.

También fue tema de conversación la compleja relación que tiene con su mamá y la decisión que ha tomado de dejar los conflictos atrás, alejarse de ella y aceptarla como es.

