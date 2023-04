Chocolate enseña orgulloso la casa y el auto que le ha dado a su hermana y familia: "Ya puedo dormir tranquilo"

Chocolate MC está más que feliz y tiene motivos suficientes, después de algunas gestiones le ha dado a su hermana Isis Sierra Hernández y su familia una casa donde vivir y también un carro.

El Rey de los Reparteros mostró orgulloso la vivienda y el auto en Instagram, por supuesto, con unas palabras para quienes lo criticaron luego de que se conociera que la joven estaba viviendo en la calle en Miami junto a sus niños.

“Recuerdan aquella casa que el año pasado había comenzado los trámites con mi amigo, mi padre, mi ángel protector aquí en Tampa, Mingo. Gracias a mi hermano Carlos Rojas se estaba comenzando el papeleo a nombre de mi compañía Rastamenba Music. Bueno les contaré que retomamos el negocio para atrás y gracias a eso puedo decir que ya mi familia tiene su casa y su carro ya puedo dormir tranquilo”, aseguró el cantante en un post en esa red social.

Captura Instagram / Chocolate MC

Junto a varias fotos de la fachada de la casa y también junto a su hermana y familia, Chocolate añadió: “Para todos los que hablaron su basura sin conocerme yo traje a mi familia para este país, me gasté miles de dólares en eso solamente para darle un mejor futuro, los que me conocen bien saben que amo a mi familia y a mi hermana más”.

Instagram / Chocolate MC

El reguetonero dijo que “todas las familias tienen problemas y más cuando acaban de llegar a este país tan difícil de entender, pero eso no significa que yo pueda ser feliz sabiendo que mi familia está mal, eso no existe, el que no quiere a su familia no es capaz de querer a nadie”.

“Por eso no descansé hasta poder decir tranquilamente ¡ya mi familia está en Estados Unidos, ya tiene casa, carro, móvil y trabajo!”, escribió orgulloso y feliz Chocolate.

Instagram / Chocolate MC

En la publicación agradeció a todo los que se preocuparon por su hermana y sus sobrinos, a los que lo ayudaron en todo este proceso; y a “los que hablaron basura” les dejó un emoji con un puño, dando idea del “golpe” que les acaba de dar.

En el post también incluyó fotos del interior de la vivienda, en las que se ve la cocina, el baño y los dos cuartos.

Instagram / Chocolate MC

Hace algunas semanas la hermana de Chocolate publicó en su Facebook que estaba en una situación de calle con su familia, pero aunque muchos le insistieron en saber qué había pasado con Chocolate está dijo que no iba a hablar de problemas personales en redes y que tampoco hablaría mal de su hermano.

La pasada semana Isis adelantó que muy pronto tendrían un lugar estable donde vivir y parece que ese momento ha llegado.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.