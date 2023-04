Hermana de Chocolate MC feliz con su nueva casa: "Ya mis hijos tienen su techo"

La hermana de Chocolate MC, Isis Sierra Hernández, está viviendo uno de los momentos más felices desde su llegada a Estados Unidos y no es para menos, pues ya tiene una casa donde vivir junto a sus hijos, luego de haber estado en una situación de calle hace algunas semanas.

Este martes El Rey de los Reparteros mostró orgullosos en su Instagram las fotos de la vivienda donde ya están su hermana y sus sobrinos y también el carro que tienen.

Isis no pudo esperar para compartir con sus seguidores en esa red social la felicidad que siente y así lo demostró en una de sus historias.

“Estoy feliz, ya mis hijos tienen su techo. Recuerden: Mañana será más bonito”, escribió haciendo alusión al nombre del último disco de Karol G.

Captura Instagram / Isis Sierra Hernández

En Facebook la joven hizo una directa para contar la buena noticia de que ella y sobre todo sus hijos ya no están en la calle.

“Estoy contenta, mi hermano sacó una casa aquí en Tampa y estamos aquí con él y vamos a estar aquí por largo tiempo con él hasta que ya podamos independizarnos como todo el mundo, no es algo que él me está pidiendo que haga porque incluso no quiere (…) pero lo más importante es que ya tenemos un techo donde dormir, que ya mis hijos no están en la calle”, compartió con sus seguidores.

La hermana del reguetonero dijo que ahora viene “el plan b, a trabajar, que a eso fue a lo que se vino a este país, a buscar mucho dinero, a hacerse millonario”.

A quienes escucharon la directa les pidió que si sabían de algún trabajo para ella, su esposo y su papá no dudaran en avisarle porque tienen ansias de trabajar.

Isis también está feliz porque su hijo mayor muy pronto va a empezar la escuela, para ella otro sueño cumplido

En la directa aprovechó para mostrar la casa que tiene tres cuartos, está amueblada y tiene lo indispensable pues en la cocina se ve un refrigerador y hasta un televisor en la sala.

“Estoy super feliz, contenta y agradecida con mi hermano, a pesar de todas las situaciones él no nos dejó botados y ayudó a su familia”, añadió, y también dio las gracias a todas las personas que se preocuparon por ellos.

Al publicar las fotos de la nueva casa en la que vivirá su familia, Chocolate dijo a aquellos que lo criticaron que “todas las familias tienen problemas y más cuando acaban de llegar a este país tan difícil de entender, pero eso no significa que yo pueda ser feliz sabiendo que mi familia está mal, eso no existe, el que no quiere a su familia no es capaz de querer a nadie”.

Captura Instagram / Chocolate MC

Hace algunas semanas Isis pidió ayuda en Facebook porque estaba viviendo en la calle en Miami con sus niños, algo que provocó muchas críticas hacia El Rey de los Reparteros, pero ella enfatizó en que no hablaría mal de su hermano ni de problemas personales em las redes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.