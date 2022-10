Yeny Valdés responde a quienes la critican por hablar sobre la realidad de Cuba

La cantante Yeny Valdés respondió a quienes la critican y dicen sentirse decepcionados de ella por denunciar y visibilizar en sus redes sociales la realidad de Cuba.

Valdés, quien fue durante 16 años la voz femenina de la orquesta Los Van Van, dijo que algunas personas que viven en Cuba le han estado escribiendo a propósito de "la opinión política que tengo sobre lo que sucede en mi país" y le piden que mejor siga cantando.

"Corazones, desde ya les digo que eso no pasará; ustedes andan mal y por lo que veo, lo disfrutan. La política rige tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas, desde el precio de la gasolina hasta el pan que te comes y la ideología que te imponen desde que naces y que nadie te preguntó si eras compatible o no...", escribió la cantante.

La intérprete de "Después de todo" destacó que "si a usted no le interesa opinar de esos temas porque decidió permanentemente ser títere del destino y un objeto inanimado es su REVERENDO PROBLEMA, o sea, TU MALETÍN. No jodas más y respeta tu cobardía regalando tu silencio".

Facebook / Yeny Valdés

El pasado agosto, Yeny pidió libertad y el derecho de los cubanos en la isla a vivir con dignidad y no seguir siendo "esclavos de una ideología disfuncional".

En esa publicación, la artista admitió que la represión a los manifestantes del 11 de julio de 2021 le dio un giro a su vida, y sus ansias de cambio y libertad para Cuba no han hecho más que crecer.

Yeny también estuvo entre los artistas que mostraron su apoyo público a Emilio Frías, director de la agrupación El Niño y La Verdad, luego de que fuera censurado en un concierto en La Habana.