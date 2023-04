Dos fallecidos al lanzarse de un globo aerostático en llamas en México

Dos personas resultaron fallecidas al lanzarse de un globo aerostático en llamas en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, del Estado de México, informaron las autoridades de ese país.

El accidente ocurrió este fin de semana, alrededor de las 8:00 a.m. (hora local), tras el ascenso de un globo aerostático incendiado que luego se desplomó a tierra, apuntó un comunicado del gobierno de México, tras iniciarse una investigación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La nota detalla que la AFAC inició una investigación administrativa para conocer el estatus del prestador del servicio y que desde que se conoció el accidente la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación activó los protocolos de investigación correspondientes para determinar las posibles causas.

Para prestar este tipo de servicios, los propietarios o poseedores de globo aerostático deben contar con su permiso, acatar las especificaciones de operación, según lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-008- SCT3-2002, además de contratar y mantener vigente un seguro que cubra las responsabilidades por los daños a pasajeros o a terceros en la operación de las aeronaves, apunta la AFAC.

También, dijeron que este tipo de globo solo puede ser tripulado por el personal técnico aeronáutico titular de la licencia y certificado de capacidad que corresponda y tener los mantenimientos correspondientes.

La actriz cubana, Aylín Mujica, fue uno de los testigos del trágico accidente, que también dejó a una menor gravemente lesionada, hija de las personas que resultaron muertas, tras lanzarse del globo en llamas.

Mujica contó al programa “Venga la Alegría” que toda esta tragedia se derivó debido a que la empresa involucrada en el accidente estaba operando fuera de la ley.

“Era una mañana maravillosa, era todo precioso y todo perfecto, en el momento en el que estamos aterrizando escuchamos gritos, vemos que hay un globo que se está yendo, pero encendido en llamas, era la canasta donde van los pasajeros lo que se estaba incendiando y ahí iba una familia muy bonita que era una niña de 13 años, la mamá y el papá”, contó al programa la actriz cubana.

Relató, además, que esa familia estaba en las pirámides y que un guía de la zona arqueológica los llevó a donde es lo más barato, que son compañías “que ya fueron denunciadas ante las autoridades porque no tienen licencia”.

Dijo que estaban operando varios globos “sin permiso y eran más baratos porque no tienen que pagar ni permisos, ni seguros, ni nada y estaban en una zona que cuando llegan las autoridades la zona la limpiaron y todavía el piloto se da a la fuga”.

Mujica contó, también, sobre los angustiantes momentos en los que presenció la muerte de los dos adultos. Aseguró que nunca había visto morir a nadie frente a sus ojos, y que sintió impotencia y frustración al no poder ayudarle al padre de familia que se quedó en la canastilla en todo momento.

“En el momento en el que aterrizan se produce la explosión del gas, los tanques de este globo eran unos tanques piratas, hechos en casa, sin ninguna seguridad, no había tampoco un extintor, no había seguridad alguna, era un globo en malas condiciones y en ese momento el piloto también salta y se da a la fuga, la niña se salva, se queda la mamá y el papá y es cuando nosotros comenzamos a ver el globo incendiado”, comentó.

La actriz rememoró que la madre de la menor se aventó del globo, “pero por la altura muere al instante y el señor sí se calcinó totalmente, nosotros vimos todo, él gritaba para que lo ayudaran, estaba tratando de darle la cuerda a alguien y gritando desesperadamente y de pronto ya no había nada alrededor del globo, no tuvo a nadie que lo ayudara, yo nunca había visto morir a nadie delante de mis ojos y la impotencia de no poder salvarlo”.