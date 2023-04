Joven abogado golpeado por policías en La Habana por vender cigarros

Un abogado denunció que fue golpeado por varios policías que lo detuvieron en La Habana por vender cigarros sin licencia.

Felipe Sánchez Carrillo difundió un video en YouTube, en el que asegura que el pasado sábado 1 de abril fue arrestado, y en el traslado a la estación de policía lo golpearon mientras estaba esposado.

Según Felipe, él estaba vendiendo cigarros en la Calzada de Mantilla cuando llegó la patrulla 685, se bajó un oficial y le preguntó si él estaba autorizado para esa actividad. Al comprobar que no tenía permiso, el agente le ordenó que se fuera de allí, pero al ver que dentro de la mochila tenía más ruedas de cigarros, cambió de idea y le exigió el carnet de identidad para llevárselo.

Después de un violento arresto que fue grabado por un testigo, los tres agentes: dos de la policía y un boina negra, lo trasladaron a un lugar apartado para golpearlo.

"Se bajan los oficiales y me caen a golpes esposado, cobardemente. Me dan del pecho para arriba, en la cara, me partieron una muela", describió.

De ahí fueron al hospital Julio Trigo para levantar un certificado de lesiones, pero él se negó a reconocer que tenía dolores, temeroso de que de ahí lo llevaran de nuevo al mismo lugar a golpearlo más.

Al llegar finalmente a la estación, Felipe exigió ver a un oficial de la Contrainteligencia. Estos averiguaron que lo habían acusado de resistencia, y le dijeron que no podían hacer nada por él.

Finalmente lo dejaron detenido ese día, y al siguiente lo liberaron con la obligación de pagar una multa de siete mil pesos.

Él joven fue entonces con su mamá y su esposa al hospital Julio Trigo a pedir un certificado de lesiones, pero no quisieron hacérselo porque no había ningún policía.

Se dirigieron al Hospital Nacional, donde le hicieron placas y ultrasonidos, y comprobaron que tenía lesiones superficiales en el pecho y la cara. Pero al llamar al policía de guardia, el teniente William, este se comunicó con la estación policial donde lo arrestaron y le informaron que todo sucedió porque el joven tenía aliento etílico.

"Eso parecían los tiempos de Batista: esposado, cayéndome a golpe, diciéndome horrores, amenazándome. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viviendo, por qué los jóvenes tenemos que salir con miedo para la calle? Si la policía está para cuidarnos y no para reprimir al pueblo", cuestionó.