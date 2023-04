Haydée Milanés lamenta que Pablo no haya disfrutado de estreno del disco Amor y salsa: "Me entristece"

Haydée Milanés, hija del fallecido cantautor Pablo Milanés, lamentó que su padre no haya tenido la posibilidad de disfrutar en vida del estreno de su disco “Amor y salsa 80 aniversario", pues asegura que fue testigo de la gran ilusión que le hacía su nuevo álbum.

"Fui testigo de la gran ilusión que tenía mi padre con este proyecto, de cómo nos mostraba a familiares y amigos cercanos, como niño pequeño, cada pieza que era grabada, de cómo disfrutaba a cada invitado con sus estilos diferentes, y cómo reía, saboreando la música, con gran orgullo de ser interpretado por todos ellos", escribió Haydée en Instagram este martes.

"Me entristece un poco que no haya disfrutado en vida de su salida, pero al menos me queda la esperanza de que el público lo disfrutará muchísimo. Él, desde algún lugar, también lo hará. ¡Abrazos a todos, lindo día y bendiciones!", concluyó la cantante, cuya publicación fue seguida de hermosos comentarios de varios seguidores del cantautor.

En “Amor y salsa 80 aniversario", más de una docena de destacados artistas extranjeros y cubanos rindieron tributo a la obra musical de Pablo Milanés con arreglos salseros de algunos de sus temas clásicos y otros inéditos.

El volumen fue grabado entre La Habana, Madrid, Miami, Puerto Rico, New Jersey y Nueva York, e incluye 18 colaboraciones de lujo y dos temas que Milanés interpretó en solitario, según dio a conocer en días recientes la página oficial del artista, fallecido en noviembre de 2022 a los 79 años.

En el álbum póstumo -cuya fecha de estreno está prevista para el próximo 26 de mayo- participaron una amplia nómina de talentos musicales de habla hispana.

En el listado figuran Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa, Andy Montañéz, Juanes, Diego Torres, Oscar D’León, Rosario, Ismael Miranda, Luis Enrique, La India, Francisco Céspedes, Ana Belén, El Canario, Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba, Yotuel, Caco Senante, Víctor Manuelle e Isaac Delgado.

"Es un disco que trata de ser una recreación sobre la música salsa, sobre el son cubano, que tiene muchísimos colaboradores y a ellos quiero agradecerles a través de este mensaje todo lo que han hecho para hacer posible este proyecto", dijo Pablo Milanés en un breve video, publicado hace pocos días, en el que calificaba de "honor" trabajar con los artistas que colaboraron en el disco.

Las canciones, cuya nómina oficial no ha sido dada a conocer, fueron llevadas al género salsero gracias a los arreglos de Dagoberto González Jr., quien se desempeñó como director musical y productor del disco.

El pasado 31 de marzo se estrenó el primer sencillo del álbum, “Día de Luz”, una colaboración con el cantante colombiano Juanes, quien en un sentido video publicado en YouTube agradeció a Pablo la oportunidad de cantar con él.

Uno de los discos más populares en la abundante discografía de Pablo Milanés fue justamente uno de colaboraciones, "Querido Pablo", que vio la luz en 1985 con la participación de destacados intérpretes. Veintisiete años después de la primera entrega, en 2002, se estrenó "Pablo Querido", con texto introductorio de Gabriel García Márquez y con otra envidiable nómina de artistas latinoamericanos y españoles.

El pasado 24 de febrero Pablo Milanés hubiera arribado a su 80 cumpleaños, fecha que estuvo marcada por emotivas publicaciones de admiradores del cantautor cubano y de colegas y amigos como Carlos Varela, quien sobresalió en la marea de emotivos recordatorios con una sentida interpretación del tema “Ya ves”.

