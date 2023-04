Taxista cubano ha devuelto tres teléfonos abandonados en su auto

Un taxista cubano ha devuelto ya tres teléfonos que sus clientes han dejado abandonados en su auto por descuido; el último celular lo entregó a su dueño el sábado.

El gesto del conductor, cuyo nombre no ha trascendido, fue compartido en el grupo de Facebook "Fotos de La Habana", con una imagen del taxista y su hijo.

Captura de Facebook / Fotos de La Habana / Yorni Cabrera

"Sé que este grupo es para otro tipo de publicaciones, pero igual los valores y principios humanos llevan méritos", relató el usuario Yorni Cabrera, autónomo.

"Este chofer de taxi hoy se encontró un móvil (con este serían ya tres que devuelve) en su taxi. Rápidamente lo guardó. Al rato ve que le envían un sms a dicho móvil, con la idea de ver si era el dueño, miró y ¡en efecto!, era el hijo del dueño del móvil, un señor mayor pidiendo de favor la devolución, ¡que no tenía recursos para comprar otro! Rápidamente se le llamó y se le dijo: 'ven por tu móvil, estoy en mi casa, esta es la dirección. ¡Ya está en manos de su dueño!", detalló.

"Estos son los choferes, constructores y demás ciudadanos que necesita nuestra capital habanera y nuestra Cuba. Bendiciones", concluyó.

Cientos de internautas comentaron en el post, donde alabaron el buen gesto del taxista, y se alegraron de que aún queden personas honestas en Cuba, a pesar de la aguda crisis que afecta a la población.

En los últimos tiempos historias similares se han vuelto virales.

En febrero pasado, el popular actor cubano Luis Alberto García vivió una hermosa experiencia cuando un joven le devolvió el celular de su hija que se lo había dejado sin querer en el baño del conservatorio de música donde estudia.

Cuando el actor llamó al número, un hombre llamado Brayan contestó diciéndole que lo tenía consigo y que quería devolvérselo. Como estaban tan lejos uno del otro, el muchacho se ofreció incluso a llevárselo a su dueña a la casa. Solo le puso como condición al actor que le diera un autógrafo.

"Dos horas después me avisa con un timbrazo y bajo a conocerle y a recibir el móvil. ¡¿Se disculpa porque las guaguas están terribles?! Definitivamente él no es de ahora ni de aquí", relató Luis Alberto, admirado por la humildad de Brayan.

El actor le dio el autógrafo prometido, en el que había metido dinero, pero el joven le rechazó.

"No lo hice por dinero ni por nada. Lo hice por mi mamá, que me crio sola y me enseñó desde niño que lo que no es de uno hay que devolverlo. Y si hoy en día nadie lo hace y aunque piensen que soy un bobo o un loco por pensar así, no me importa. Soy así pobre, pero honesto", le escribió el chico en un mensaje.

En febrero del año pasado, el escritor cubano Marco Antonio Calderón Echemendía agradeció en redes sociales la extrema honradez de un vendedor en un mercado de Sancti Spíritus que le devolvió un billete de 500 pesos que había entregado por equivocación, tras confundirlo con uno de cinco.

Calderón explicó que llegó hasta el puesto de venta de un hombre conocido como Luisito y que, tras hacerle una compra, debía pagarle 25 pesos, algo que pensó hacer con un billete de 20 y otro de cinco. Sin embargo, debido posiblemente al color verde de ambos billetes, le acabó entregando por error uno de 500 pesos.

"Pagué e hice ademán de retirarme, pero él contuvo mi apremio. '¡Espere!', me conminó enérgico. (...) Entonces me extendió un billete de 500 pesos, mi único billete de 500 pesos, que le había entregado por error al confundirlo con uno de cinco. Quedé sin palabras, le agradecí nervioso. Él sonrió con la sonrisa de los hombres honrados", relató.